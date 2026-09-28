Calcatreu prevé 16 años de vida útil y una producción de 483.000 onzas de oro

Este lunes, Patagonia Gold presentó una nueva actualización de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) del proyecto minero Calcatreu, ubicado en cercanías de Ingeniero Jacobacci, en Río Negro. Los resultados también fueron valorados por el Gobierno de Río Negro, destacando como prioridad la incorporación de mano de obra y proveedores locales.

Los datos brindados por la compañía revelan que la mina tendrá una vida útil de aproximadamente 16 años, con una producción cercana a las 483.000 onzas de oro y 3,25 millones de onzas de plata. En ese marco, se estimó un Valor Actual Neto (VAN) después de impuestos de US$334 millones, calculado con una tasa de descuento del 10%.

El estudio tomó como referencia los precios de US$3.500 por onza de oro y US$35 por onza de plata. Con esos parámetros, la evaluación estima una Tasa Interna de Retorno (TIR) después de impuestos del 282% y un período de recuperación de la inversión de aproximadamente 0,6 años (equivalente a siete meses).

Christopher van Tienhoven, CEO de Patagonia Gold, expresó que la evaluación «describe una operación de larga vida apoyada por una MRE (Estimación actualizada de Recursos Minerales) actualizada, en la que aproximadamente el 84% del material alimentado a la plataforma de lixiviación durante los primeros cinco años procederá de recursos minerales medidos e indicados».

El plan actual que se desarrolla dentro de la mina se basa en cinco yacimientos, que abarcan una superficie de 62.900 hectáreas: Veta 49, Nelson, Piche Sur, Belén y Casto Sur. Esta operación contempla una explotación convencional a cielo abierto, con trituración, lixiviación en pilas y procesamiento mediante columnas de carbón (CIC) para producir doré de oro y plata.

«Además de avanzar en la operación actual, tenemos la intención de seguir evaluando oportunidades para ampliar la base de recursos minerales mediante más exploración, trabajos metalúrgicos y otros trabajos técnicos en nuestra gran posición terrestre», concluyó el ejecutivo.

De esta manera, todavía existen objetivos adicionales de exploración, por lo que la escala proyectada actualmente podría ampliarse con futuras campañas y nuevos resultados.

La Provincia destacó los últimos resultados

En este contexto, el Gobierno de Río Negro afirmó que para el proyecto Calcatreu estableció como prioridad el cumplimiento de la Ley 80/20 de mano de obra local, así como la contratación de proveedores de la región y controles permanentes en materia laboral, de seguridad e higiene.

El gobernador Alberto Weretilneck afirmó que «la estrategia provincial combina previsibilidad y seguridad jurídica para quienes invierten con una condición central: los proyectos deben generar empleo, capacidades y actividad económica en las comunidades donde se desarrollan. Calcatreu representa una de las principales oportunidades para diversificar la matriz productiva«.

«El desafío es que esa perspectiva productiva se transforme en desarrollo provincial concreto: inversión con reglas, trabajo rionegrino y recursos que generen nuevas oportunidades en la Región Sur«, concluyó.

Weretilneck afirmó que Calcatreu representa una gran oportunidad para diversificar la matriz productiva en la provincia. Foto: Gobierno de Río Negro.

El freno que tuvo Calcatreu en agosto

A finales de agosto, la operación de la minera tuvo un freno debido a un conflicto con el gobierno provincial en torno al empleo local: la secretaría de Trabajo dispuso una suspensión preventiva de la actividad luego de observar «el incumplimiento» de la Ley 80/20, que establece prioridad para la contratación de mano de obra rionegrina.

En ese momento, el organismo provincial había señalado un 71% de ocupación rionegrina. La empresa, por su parte, informó que rondaba el 75%, con 233 empleados directos, de los cuales, 175 eran residentes de Río Negro y 109 vivían en Jacobacci.

La suspensión se levantó tras un acuerdo entre la Provincia y la empresa, que estableció nuevos compromisos para avanzar con la reactivación. Entre ellos se incluyó la incorporación progresiva de 30 trabajadores y la capacitación de otras 30 personas, con una inversión de hasta $2 millones por participante.

Además, el acuerdo fijó que las futuras búsquedas laborales deberán priorizar a trabajadores rionegrinos y agotar las posibilidades de contratación local antes de recurrir a personal de otras jurisdicciones.

Tras el convenio entre ambas partes, Patagonia Gold realizó su tercer despacho de doré de oro y plata, por unas 996 onzas equivalentes de oro (AuEq). El envío estuvo compuesto por aproximadamente 980 onzas de oro y 1.099 onzas de plata.