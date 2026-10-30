Talento argentino a Canadá: dos investigadores del Conicet fueron becados con un proyecto de energía solar

El Premio de Investigación Mitacs Globalink es una beca y programa de movilidad internacional originario de Canadá, gestionado por la organización sin fines de lucro Mitacs. Foto gentileza.

Con sello argentino y proyección internacional, dos jóvenes investigadores formados en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) fueron seleccionados para llevar sus proyectos de energía solar a uno de los centros científicos líderes de Canadá.

Se trata de Sofía Montenegro y Ernesto Picón Montenegro, becarios doctorales del CONICET, obtuvieron dos becas del programa MITACS Globalink Research Award para realizar una estadía de investigación en la Universidad de Montreal, donde trabajarán durante seis meses en el desarrollo de materiales para aprovechar la energía solar.

La experiencia les permitirá acceder a equipamiento de última generación y trabajar con el equipo del doctor Garry Hanan, director del Grupo de Energía Verde del Departamento de Química de esa universidad. El investigador obtuvo su doctorado bajo la supervisión de Jean-Marie Lehn, distinguido con el Premio Nobel de Química en 1987 por sus aportes a la química supramolecular.

“Es una oportunidad increíble”, destacó Ernesto, quien valoró la posibilidad de trabajar con materiales y equipos de primer nivel que no están disponibles en su universidad. “Tengo muchas ganas de aprender, de traer lo que aprenda para acá y aprovechar la posibilidad al máximo”, agregó.

Claves para producir electricidad y combustibles

Los dos proyectos apuntan a desarrollar materiales capaces de transformar la energía de la luz en otras formas de energía. Aunque comparten esa meta, cada investigador trabaja en una línea diferente.

Sofía, licenciada en Química y doctoranda en Ciencias Químicas, investiga nuevas moléculas que puedan mejorar la eficiencia de las celdas solares. Su objetivo es diseñar compuestos capaces de captar más luz y favorecer su conversión en electricidad. “El objetivo de mi trabajo es lograr obtener moléculas que aumenten la eficiencia de una celda solar”, explicó.

Ernesto, por su parte, estudia cómo imitar uno de los procesos de la fotosíntesis para transformar la energía solar en energía química y generar sustancias que puedan utilizarse como combustibles. Su investigación se concentra en compuestos capaces de intervenir en la ruptura de la molécula de agua, un paso clave para obtener los electrones necesarios en ese proceso. “Lo que buscamos es sintetizar compuestos que sean capaces de oxidar el agua”, precisó.

La formación de ambos se desarrolla en el Instituto de Química del Noroeste (INQUINOA), de doble dependencia CONICET-UNT, bajo la dirección de la doctora Florencia Fagalde, directora del instituto. La estadía en Canadá se enmarca en la cooperación científica entre su grupo de investigación y el de Hanan, y busca fortalecer el trabajo conjunto y ampliar las capacidades experimentales del equipo tucumano.

Para Néstor Katz, investigador del CONICET y director asociado de Sofía Montenegro, esta colaboración abre una oportunidad para mejorar la calidad de las investigaciones que se realizan en la provincia.

“Son temas que se están investigando en todo el mundo”, señaló, y vinculó su relevancia con la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía renovables que contribuyan a reducir el impacto del cambio climático. La expectativa de los jóvenes es que los conocimientos y resultados obtenidos durante la experiencia puedan incorporarse a sus tesis doctorales y enriquecer el trabajo científico que desarrollan en Tucumán.