Mendoza Finance Day conecta a la minería andina con inversores globales

Mendoza fue sede de una nueva jornada de vinculación entre la minería y los mercados internacionales de capitales con la realización del Mendoza Finance Day & TSX Roadshow, que reunió a inversores, empresas, desarrolladores de proyectos y especialistas financieros en la Bolsa de Comercio de Mendoza. La actividad permitió presentar oportunidades de inversión, analizar herramientas de financiamiento y generar contactos directos entre proyectos mineros y potenciales inversores.

La apertura estuvo encabezada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto a Stelios Papagrigoriou, presidente de IN-VR; Guillaume Légaré, responsable para América del Sur de la Bolsa de Toronto (TSX), y Santiago Pérez Araujo, director de la Bolsa de Comercio de Mendoza.

La jornada, coorganizada por Impulsa Mendoza junto a la Bolsa de Toronto (TSX) y la TSX Venture Exchange (TSXV), constituyó el cierre de la quinta edición del Argentina Critical Minerals Summit 2026, organizada por The Net-Zero Circle by IN-VR durante dos jornadas en Buenos Aires.

Durante la apertura, Latorre destacó que la estrategia de Mendoza trasciende los límites provinciales y apunta a “construir una plataforma regional capaz de vincular los recursos y proyectos mineros de los países andinos con los mercados internacionales”.

La ministra sostuvo que la cooperación entre provincias y países permite fortalecer las oportunidades de inversión y generar mejores condiciones para el desarrollo de la actividad.

“No necesitamos competir entre nosotros. Necesitamos trabajar juntos para atraer más inversiones, desarrollar más proyectos y generar más oportunidades”, expresó Latorre, quien explicó que Mendoza ha fortalecido sus vínculos con los mercados financieros internacionales y que ese proceso permite ampliar la visibilidad de las oportunidades mineras de la provincia y de toda la región.

Sin embargo, advirtió que atraer inversiones “constituye solamente una parte del desafío y que resulta indispensable desarrollar las capacidades necesarias para recibirlas y transformarlas en proyectos concretos”.

“Los recursos naturales por sí solos no son suficientes. Necesitamos instituciones sólidas, profesionales capacitados y estándares internacionales. La educación es fundamental para transformar las oportunidades en proyectos reales”, afirmó.

Latorre hizo especial hincapié en la necesidad de que geólogos, ingenieros, empresarios y profesionales vinculados a la minería comprendan el funcionamiento de los mercados internacionales de capitales, las alternativas de financiamiento y las condiciones necesarias para desarrollar empresas competitivas y sostenibles.

Andean Bridge: un espacio consolidado

Uno de los principales ejes del encuentro fue el avance de Andean Bridge, la iniciativa impulsada desde Mendoza para conectar los proyectos mineros de la región andina con los mercados internacionales de capitales y facilitar el acceso al financiamiento.

Guillaume Légaré, Head Latin America de Toronto Stock Exchange y TSX Venture Exchange, destacó la importancia de vincular los proyectos mineros de Mendoza, Argentina y toda la región con inversores internacionales.

Légaré recordó que la Bolsa de Toronto acompaña Andean Bridge desde sus inicios y agradeció a las empresas que participaron de los procesos de selección para presentar sus proyectos ante potenciales inversores.

“Queremos conectar los mejores proyectos de Mendoza, Argentina y toda la región con el capital internacional. Con el ecosistema de Mendoza podemos hacer este trabajo juntos”, expresó.

Por su parte, Stelios Papagrigoriou, presidente de IN-VR, recordó que la iniciativa fue anunciada por primera vez en la Bolsa de Comercio de Mendoza, durante la primera edición del Mendoza Finance Day, con el objetivo de atraer inversiones y generar nuevas oportunidades para el desarrollo minero regional.

Según explicó, los resultados obtenidos desde entonces superaron las expectativas iniciales. “Más de 100 proyectos han pasado por la iniciativa. Hemos tenido procesos de cotización, operaciones de fusiones y adquisiciones y miles de profesionales interesados en participar de programas de formación”, destacó.

El CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, destacó que el Finance Day representa un nuevo avance en la construcción de un espacio permanente de conexión entre inversores y titulares de proyectos mineros.

“Estamos consolidándonos como lo que queremos ser: un espacio donde inversores y dueños de proyectos se conectan, pero también estamos consolidando un proceso de formación de un ecosistema”, afirmó.

Piña explicó que el objetivo no se limita a organizar encuentros de negocios, sino que también contempla generar capacidades locales para comprender cómo se financia la minería y qué herramientas necesitan las empresas para acceder a los mercados de capitales.

También remarcó que la participación de la Bolsa de Toronto, IN-VR, BYMA y otros actores del sistema financiero contribuye a consolidar Andean Bridge como una plataforma de conexión entre las provincias, la región andina y el capital internacional.

“Es un proceso en el cual se va consolidando esta conexión de todas las provincias y de toda la región con el capital internacional desde Mendoza, que es justamente lo que estamos promoviendo”, sostuvo.

Vinculación entre proyectos productivos y herramientas financieras

El director de la Bolsa de Comercio de Mendoza, Santiago Pérez Araujo, destacó el papel de la institución como espacio de vinculación entre las empresas, los proyectos productivos y las herramientas financieras.

El programa del Mendoza Finance Day estuvo especialmente diseñado para facilitar el contacto entre empresas mineras, desarrolladores de proyectos y representantes de los mercados financieros.

Uno de los momentos centrales fue la sesión dedicada a exploración y proyectos en etapa preoperativa, con un formato de presentaciones breves de cinco minutos, para que las empresas pudieran exponer sus propuestas ante potenciales inversores.

La agenda contempló 14 espacios de presentación de proyectos, seguidos por distintas rondas de reuniones de negocios.

Estas instancias, conocidas como matchmaking, permitieron organizar encuentros directos entre representantes de proyectos mineros, inversores y actores del sector financiero, con el propósito de intercambiar información, identificar intereses comunes y explorar posibilidades de financiamiento.

El formato buscó pasar de las exposiciones generales sobre el potencial geológico y productivo a conversaciones concretas sobre las necesidades de capital y las oportunidades de inversión.

El Mendoza Finance Day cerró tres jornadas de actividades del Argentina Critical Minerals Summit 2026, organizado por The Net-Zero Circle by IN-VR.

Las primeras dos jornadas, desarrolladas en Buenos Aires, reunieron a representantes de gobiernos, compañías mineras, desarrolladores, proveedores, inversores y especialistas para analizar el presente y las perspectivas del litio, el cobre y otros minerales estratégicos.

La programación incluyó debates sobre el desarrollo de proyectos, infraestructura, logística, cadenas de suministro, sostenibilidad, innovación tecnológica y herramientas financieras para la actividad minera.