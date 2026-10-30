Genneia emitirá obligaciones negociables verdes por US$ 30 millones

La licitación de este nuevo instrumento financiero se realizará el martes 3 de noviembre. Foto: gentileza.

Genneia, la mayor generadora de energías renovables en Argentina, anunció que lanzará nuevas Obligaciones Negociables (ON) Verdes en el mercado local por un monto inicial de hasta 30 millones de dólares.

La licitación de este nuevo instrumento financiero se realizará el martes 3 de noviembre. Los fondos obtenidos serán destinados al desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS), enmarcados en los programas AlmaGBA y AlmaSADI.

El objetivo de la compañía es almacenar energía y suministrarla en los momentos de mayor demanda. De esta manera, apunta a mitigar las restricciones de la red eléctrica, reducir los riesgos de interrupciones y mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema.

Las nuevas Obligaciones Negociables, de Clase L, serán denominadas y pagadas en dólares estadounidenses, con una tasa de interés fija anual (a licitar) con pagos semestrales y en un plazo de 36 meses. Además, los nuevos instrumentos de deuda se integrarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA.

La operación es coordinada por Macro Securities como organizador y colocador, mientras que actúan como colocadores el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Santander, Invertironline, Banco Supervielle, Balanz, BST, Banco Galicia, Banco Mariva, Banco Patagonia, Petrini Valores, Banco Industrial, ONE618, Cucchiara, Bull Market, Banco de Valores, CMF, ALYNK, Adcap y Banco Ciudad.

Según expresó Genneia, esta medida reafirma su posición como el principal emisor de bonos verdes de Argentina, tras alcanzar un volumen acumulado de más de 1.200 millones de dólares en los mercados local e internacional. También concentra el 23% de la potencia renovable instalada del país, correspondiendo un 21% al sector eólico y un 28% al solar, de acuerdo a los datos de septiembre de este año.

Su estrategia de crecimiento se apoya en tres claves: la generación renovable, almacenamiento en baterías (BESS) e infraestructura de transmisión de alta tensión a través de su participación en Transener.

La compañía tiene en funcionamiento 8 parques eólicos —Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea y La Elbita— y 7 parques solares —Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I, Anchoris, San Rafael y San Juan Sur—. Con estos activos, su capacidad total de energía renovable asciende a más de 1.785 MW.