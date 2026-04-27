Camuzzi y la neerlandesa Vitol avanzan en un acuerdo para el desarrollo del proyecto LNG del Plata

Se prevé que LNG del Plata alcance la capacidad de casi 2,4 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL). Foto: archivo.

Camuzzi Gas Inversora y la neerlandesa Vitol firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de desarrollar el proyecto exportador LNG del Plata. Se trata de un acuerdo de compra de producción, así como una potencial participación accionaria de Vitol en la iniciativa actualmente controlada en su totalidad por Camuzzi.

LNG del Plata está ubicado en el Puerto de La Plata (Buenos Aires), y tiene acceso a la infraestructura de transporte de gas natural que proviene desde Vaca Muerta. Se espera que cuando se encuentre en operación, alcance una capacidad nominal de al menos 2,4 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL).

En la misma línea de otras iniciativas similares en la industria del petróleo y el gas en el país, su propósito es posicionar a Argentina como un proveedor competitivo y confiable de GNL en los mercados internacionales, según se indicó desde Camuzzi mediante un comunicado.

En base a lo establecido en este memorando de entendimiento, Vitol podrá adquirir hasta el 100% de la producción del proyecto, mediante el acuerdo de compra de producción de largo plazo que se estableció entre ambas compañías. Asimismo, se evaluará la posibilidad de realizar una inversión accionaria en LNG del Plata junto a Camuzzi.

El dato 2,4 millones de toneladas anuales de GNL sería la capacidad de LNG del Plata cuando se encuentre operativo.

Vitol es una empresa fundada en Rotterdam (Países Bajos) que produce, gestiona y suministra energía y commodities tanto a consumidores como industrias en distintos países. Además, invierte más de 13.000 millones de dólares en infraestructura a nivel global, destinados a activos de largo plazo.

Se trata de un actor de larga trayectoria en los mercados de GNL: inició sus operaciones de trading de gas natural licuado a mediados del año 2000, y el año pasadp entregó 23 millones de toneladas métricas de este recurso.

En Argentina cuenta con una terminal de almacenamiento en Zárate (Buenos Aires), operada por su subsidiaria Vitco. La compañía ha invertido en la ampliación de la instalación, lo que le permite alcanzar en el presente una capacidad total de almacenamiento de 250.000 metros cúbicos.

«Creemos que la Argentina tendrá un rol relevante en la creciente demanda global de GNL gracias a sus abundantes reservas de gas, con el potencial de convertirse en una fuente de suministro diversificada y confiable para nuestros clientes. Nos entusiasma trabajar junto a Camuzzi para avanzar en este proyecto estratégico», afirmó el Head of LNG de Vitol, Pablo Galante Escobar, tras concretar el acuerdo inicial.

Presidente de Camuzzi, Alejandro MacFarlane.

Por su parte, el presidente de Camuzzi, Alejandro MacFarlane, señaló: «Este acuerdo representa un paso estratégico en la integración de la Argentina al mercado global de GNL. A través de LNG del Plata, buscamos desarrollar una infraestructura competitiva para la exportación de gas natural licuado, generar valor sostenible, atraer inversiones y contribuir a la seguridad energética tanto a nivel local como internacional».

De acuerdo a lo indicado por las compañías, el desarrollo del proyecto está sujeto al cumplimiento de diversas condiciones, que incluye la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes.