Camuzzi anunció que invertirá US$3.900 millones para exportar GNL desde La Plata con un sistema dual

Camuzzi Gas Inversora S.A., la compañía controlante de las distribuidoras Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, lanzó un bombazo de fin de año, ya que anunció que invertirá 3.900 millones de dólares para exportar gas natural licuado (GNL) pero no desde Río Negro, sino que montará un barco fábrica en el puerto de La Plata en un complejo que además permitirá abastecer al mercado argentino en los inviernos.

El proyecto se denomina “LNG DEL PLATA” y se trata de un proyecto dual que permitirá exportar más de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA), equivalentes a la producción de más de 9 millones de metros día de gas natural, como así también reforzar el abastecimiento del mercado interno en los meses de mayor demanda, atendiendo los picos estacionales de demanda local.

Desde la empresa se detalló que la iniciativa contempla el montaje de un barco de licuefacción (Floating LNG) ubicado en el Puerto La Plata, Provincia de Buenos Aires, para lo cual se invertirán 3.900 millones de dólares durante los 20 años de plazo.

Las obras que se harán

La inversión inicial contempla la construcción de una nueva infraestructura de transporte que permitirá movilizar el gas natural proveniente de Vaca Muerta que actualmente es entregado en Buchanan, hasta la localidad de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires.

Además, se prevé la construcción de un gasoducto subacuático de 10 kilómetros de extensión y una plataforma offshore para el amarre del buque licuefactor. La compañía se encuentra en procesos de negociación avanzada con una empresa internacional de primer nivel especializada en este tipo de operaciones.

Las obras comenzarán el año que viene y se prevé el inicio de operaciones formales para 2028, un año después del inicio de las exportaciones del consorcio Southern Energy, el primero que se pondrá en marcha en la costa rionegrina.

Un sistema dual para el mercado argentino de invierno

La iniciativa contempla que en los meses de septiembre y mayo, LNG DEL PLATA podrá exportar (luego de convertilo en GNL) más de 9 millones de metros cúbicos diarios de gas natural producidos en Vaca Muerta y transportados en gasoductos existentes, ya que en la temporada estival se encuentran con capacidad ociosa.

En sentido inverso, durante el periodo invernal, LNG DEL PLATA reforzará la matriz energética nacional, mediante la liberación de gas natural para atender los picos de demanda. Esta dinámica contribuirá a sostener la seguridad del sistema, optimizando el abastecimiento energético y reduciendo así los costos de generación eléctrica al desplazar combustibles líquidos de mayor costo.

Macfarlane destacó que esperan exportaciones por 14.500 millones de dólares en los 20 años del proyecto.

«Este proyecto es sumamente relevante para el desarrollo del país, ya que no solo permitirá generar 500 puestos directos de trabajo, sino que a lo largo de los 20 años de operación previstos, aportará más de USD 14.500 millones en divisas provenientes de exportaciones, acompañando de esta forma el potencial del país y su rol estratégico en el abastecimiento energético mundial”, destacó Alejandro Macfarlane, Presidente de Camuzzi Gas Inversora.

Con este proyecto, Camuzzi Gas Inversora – compañía liderada por Macfarlane, Jorge Brito, y el grupo italiano dirigido por Fabrizio Garilli, refuerza su compromiso con el desarrollo energético argentino contribuyendo al posicionamiento del país en el mercado global de GNL.