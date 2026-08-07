TanGo Energy avanza con el no convencional: realizará exploraciones en Payún Oeste en Mendoza

TanGo Energy Argentina S.A. dio un nuevo paso para avanzar con la exploración y eventual desarrollo de los recursos no convencionales del área Payún Oeste, en Mendoza. La compañía informó a la Comisión Nacional de Valores la aprobación de una operación mediante la cual cederá determinados derechos económicos vinculados a los hidrocarburos no convencionales a Unconventional Resources S.A. (URSA).

Según informó la empresa a Energíaon el acuerdo establece un marco contractual para la exploración, el eventual desarrollo y la explotación de los recursos no convencionales del área, ubicada en el departamento de Malargüe, mientras que TanGo Energy conservará la totalidad de los derechos e intereses correspondientes al desarrollo y explotación de los recursos convencionales.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que las actividades no convencionales serán financiadas íntegramente por URSA. De esta manera, TanGo no deberá realizar desembolsos directos ni asumir obligaciones de financiamiento o repago asociadas al desarrollo de estos recursos, según los términos establecidos en la documentación contractual.

Además, la compañía mantendrá una participación económica en el eventual desarrollo no convencional y continuará como operadora del área en caso de que se concreten las actividades previstas, percibiendo la remuneración correspondiente por esas tareas bajo condiciones de mercado.

Un área con potencial

Payún Oeste cuenta con una superficie de 179 kilómetros cuadrados y forma parte del paquete de activos que TanGo Energy opera en el margen sur de Mendoza, junto con el área Confluencia Sur.

El bloque tiene antecedentes de actividad hidrocarburífera, con 13 pozos perforados previamente por otras operadoras, y atraviesa actualmente una etapa de reactivación orientada a fortalecer la continuidad operativa, mejorar los niveles de producción y poner en valor sus recursos.

Además del potencial asociado a los recursos no convencionales, el área presenta oportunidades dentro del desarrollo convencional, especialmente por su ubicación dentro de la faja plegada mendocina, una zona con presencia histórica de producción de petróleo y gas.

En ese sentido, TanGo Energy continuará con los derechos sobre la explotación convencional del área y prevé avanzar con trabajos destinados a obtener nueva información geológica y productiva.

Nuevas perforaciones y recuperación de pozos

Como parte del plan para profundizar el conocimiento del activo, la compañía contempla la ejecución de nuevas perforaciones y tareas de reparación sobre pozos considerados estratégicos.

Estos trabajos permitirán sumar información sobre el comportamiento del reservorio, actualizar la estimación de reservas y definir las próximas etapas de explotación y desarrollo del área.

La estrategia apunta a combinar la recuperación del potencial convencional de Payún Oeste con la evaluación de sus recursos no convencionales, en un contexto en el que Mendoza busca incrementar la actividad hidrocarburífera y aprovechar nuevas oportunidades vinculadas a formaciones con potencial shale.

El acuerdo con URSA le permitirá a TanGo avanzar en la evaluación del potencial no convencional de Payún Oeste bajo un esquema que limita la exposición financiera de la compañía.

Según comunicó la empresa a Energíaon, la cesión de derechos económicos no implica una transferencia de la operación del área, ya que TanGo continuará a cargo de las actividades que eventualmente sean aprobadas y ejecutadas.

De esta manera, la firma conservará participación en el valor futuro del proyecto y mantendrá un rol activo en una zona que combina oportunidades de producción convencional con el potencial de recursos no convencionales.