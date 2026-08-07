Petroleros Privados cuestionó a Halliburton por cambios en los contratos con proveedores

Desde el sindicato alteraron por cambios en los contratos de proveedores. Foto gentileza.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, cuestionó a la empresa de servicios Halliburton Argentina por «exigir a sus proveedores una reducción de hasta el 23% sobre los contratos vigentes», y advirtió que ese tipo de medidas impactan sobre las pymes regionales y al empleo.

Según la información a la que accedió Energía ON, su secretario general, Marcelo Rucci, señaló que las empresas locales son grandes generadoras de trabajo, y que esas «decisiones unilaterales» afectan directamente al entramado empresario de la Cuenca Neuquina.

Mediante un comunicado oficial, el sindicato indicó que Halliburton Argentina exigió a sus proveedores una reducción del 23% sobre los precios vigentes desde agosto y hasta diciembre, con un plazo de siete días para aceptar las nuevas condiciones.

Rucci afirmó que mientras la reducción de los precios aumentaría la rentabilidad de la empresa de servicios, afectaría a «quienes menos margen tienen para soportarlo».

Por este motivo, aseguró que el sindicato se encuentra en alerta y que no permitirá que la decisión termine perjudicando a los trabajadores, considerando que «la industria recibió enormes beneficios para invertir y producir».

También se recordó que Halliburton informó una ganancia neta global de 534 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026 y destinó alrededor de 200 millones de dólares a la recompra de acciones. En constraste, las pymes regionales no cuentan con márgenes para absorber recortes de magnitudes similares «sin afectar su estructura y sus niveles de empleo», argumentó el sindicato.

«Cuando se pretende sacar casi una cuarta parte del valor de un contrato que ya está en ejecución, el ajuste termina cayendo sobre el empleo. Y eso no lo vamos a permitir», remarcó Rucci.

«Una compañía global que gana más de 500 millones de dólares en un trimestre no puede pretender que una pyme neuquina de treinta empleados sea la que resuelva su problema de competitividad», concluyó.