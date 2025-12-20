El rey del fracking: YPF ya extrajo más de 400 millones de barriles de petróleo de Vaca Muerta

El cierre del 2025 deja muy buenas noticias para la industria hidrocarburífera argentina que está transitando ya el camino de los grandes proyectos exportadores de Vaca Muerta. Y si del shale se trata, los últimos datos oficiales revelaron que, cual rey del fracking argentino, YPF alcanzó una marca envidiable a nivel mundial, pues superó los 400 millones de barriles de petróleo extraídos de Vaca Muerta.

Antes de continuar, vale mencionar que este análisis fue realizado por EnergíaOn a partir de los datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación que contabilizan la producción hasta octubre pasado, dado que los registros de noviembre recién se conocerán la semana próxima.

Como se marcó, entre 2013, cuando YPF inicia el desarrollo de Vaca Muerta hasta octubre pasado, la petrolera de bandera extrajo un total de 404.006.700 barriles del petróleo específico de Vaca Muerta, lo cual representa nada menos que dos de cada tres barriles que la formación ha entregado en esta poco más de una década.

Es que precisamente, en estos 13 años de actividad en la formación shale, todas las empresas han extraído un total de 680 millones de barriles de petróleo, un valor más que interesante si se tiene en cuenta que el nivel de desarrollo de Vaca Muerta apenas roza el 10%.

Claro está que, en el caso de YPF, los 404 millones de barriles del petróleo de Vaca Muerta no son netamente de su propiedad, sino que buena parte de ellos corresponden a la cuota de sus socios, pero fueron extraídos por la petrolera de bandera como operadora de los bloques.

Vista se ubicó como la principal productora privada del petróleo de Vaca Muerta.

La segunda operadora que literalmente más petróleo le ha sacado a la roca que es Vaca Muerta, es la firma de Miguel Galuccio, Vista Energy, con un acumulado de más de 75 millones de barriles, pero con un detalle para nada menor que es que la compañía comenzó a operar recién en 2019.

Shell está un escalón más abajo, siempre contando a las empresas como operadoras, y acumula un poco más de 51 millones de barriles del petróleo específico de Vaca Muerta.

Las áreas con más producción en Vaca Muerta

Hay un listado de áreas de Vaca Muerta que en este año se convirtió en una suerte de comodín, dado que no solo se trata de los bloques que mayor producción acumulan en la formación shale, sino que también algunos de ellos son los principales productores de petróleo de todo el país.

El bloque de Vaca Muerta que acumula la mayor producción de petróleo de la formación no es otro más que la cuna de todo el desarrollo shale: Loma Campana. El primer megadesarrollo de Vaca Muerta, surgido con el acuerdo entre YPF y Chevron en 2013, llegó en octubre pasado a un acumulado de producción impresionante: 208 millones de barriles.

Resumiendo el peso de esta área en la que YPF centró sus innovaciones, el área ubicada al norte de Añelo representa un tercio de toda la producción que ha dado Vaca Muerta, en sus más de 30.000 kilómetros cuadrados y 52 concesiones.

En octubre, Loma Campana dejó de ser el principal yacimiento productor de petróleo de Argentina. Un podio que había logrado el año pasado, y es que fue desplazado por su vecino, el área La Amarga Chica en la que también YPF es la operadora, y desde este año en sociedad con Vista Energy que le compró el 50% que tenía del área a la malaya Petronas.

La Amarga Chica no es nada chica en este sentido, pues acumula una producción de 107 millones de barriles de petróleo, siendo así el segundo bloque que más petróleo acumula en su desarrollo.

En tanto que el tercer bloque que más crudo ha aportado está justo al lado del La Amarga Chica, pues se trata de Bajada del Palo Oeste, el área que es 100% de propiedad de Vista Energy y que ya acumuló 56 millones de barriles de petróleo, pero con una aclaración destacada, y es que el bloque recién entró en operación en 2019.

El auge del shale oil es claro, y cuenta con un escenario más que alentador ante el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que comenzará a exportar desde la costa rionegrina a fines del año que viene.