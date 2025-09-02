Concurso de acreedores: qué dijo RefiPampa sobre la continuidad de su operación y la protección de 400 empleos

La única refinería de La Pampa atraviesa un momento crítico: con vencimientos de deuda cercanos y restricciones financieras, RefiPampa decidió solicitar la apertura de concurso preventivo de acreedores para asegurar la continuidad de sus operaciones en Colonia 25 de Mayo y preservar cerca de 400 puestos de trabajo directos e indirectos.

En un comunicado difundido este lunes, la compañía explicó que la medida responde a «una crisis de liquidez transitoria, producto de factores externos como la volatilidad del mercado internacional del petróleo, las restricciones del sistema financiero y el desafiante entorno macroeconómico del país».

La refinería, propiedad del Grupo Kalpa y con un 20% del paquete accionario en manos de Pampetrol, recordó que en los últimos siete años multiplicó por diez su capacidad de producción, pasando de 300 a 3.000 metros cúbicos gracias a un plan de inversión en infraestructura.

Sin embargo, señaló que el financiamiento de corto plazo necesario para sostener ese crecimiento «se volvió difícil de sostener en las actuales condiciones».

La refinería busca preservar empleos, honrar compromisos y garantizar la continuidad de sus operaciones

RefiPampa destacó el apoyo de su socio estratégico y del Gobierno de La Pampa, subrayando que la situación planteada es ajena a ellos, y reafirmó que su prioridad es «preservar el empleo, honrar todos los compromisos asumidos y recuperar la confianza de clientes, proveedores y socios estratégicos«.

La empresa también apeló a la comprensión de las organizaciones e instituciones vinculadas a su actividad, reiterando su compromiso con «la transparencia, la responsabilidad y el desarrollo sustentable de la región».