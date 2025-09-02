Se agrava la crisis en una petrolera: pidió el concurso de acreedores y defaulteó ONs

A menos de un mes de haber encendido las señales de alerta ante la Comisión Nacional de Valores por su compleja situación financiera, RefiPampa, la única refinería de la provincia que le da nombre, solicitó la apertura del concurso preventivo de acreedores, una medida con la que buscan eludir una eventual quiebra.

La medida fue informada este lunes a la Comisión Nacional de Valores por el presidente de RefiPampa, César Castillo, quien explicó que con la medida se busca «posibilitar la continuación del negocio y el mantenimiento de las fuentes de trabajo».

El concurso fue previamente autorizado por la Asamblea General Extraordinaria que se realizó el 30 de septiembre en la sede de la empresa de 25 de Mayo, una entidad que es de propiedad del Grupo Kalpa, pero además cuenta con un 20% de su paquete accionario en manos de la estatal del gobierno pampeano, la firma PamPetrol.

La refinería llega al mercado de buena parte del país a través de las estaciones de servicio Voy, aunque en ese caso se trata de otro grupo empresario sin vinculación accionaria, pero que sí los tiene como su principal proveedor de combustibles.

Defaultean Obligaciones Negociables

Como consecuencia del pedido de apertura del concurso de acreedores, la firma también informó a la CNV que defaulteó las Obligaciones Negociables (ONs) clase III serie B que emitió en 2022, al definir que no abonará los vencimientos de interés y amortización previstos para este sábado 6.

«Se informa que la Sociedad no efectuará al vencimiento los pagos de los servicios de interés y de amortización de las Obligaciones Negociables que operan el día 6 de septiembre de 2025″, informó Castillo. Las ONs en cuestión fueron emitidas en noviembre de 2022 por un monto máximo en circulación de 100 millones de dólares.

Esta medida se suma a otras similares que han llevado adelante firmas del sector energético como es el caso del Grupo Albanesi, de Petrolera Aconcagua Energía que la semana pasada logró reestructurar su deuda, y de President Petroleum, una firma de capitales británicos que tras un fallido concurso ya cuenta con dictamen de quiebra.

Los problemas en RefiPampa

Las complicaciones en RefiPampa comenzaron a raíz de los problemas para saldar los pagos de estas Obligaciones Negociables que suman 15 millones de dólares en el corto plazo, de los cuales este mes vencían 3,75 millones de dólares y otro monto igual en diciembre.

Pero además, en agosto la firma tuvo un fuerte revés cuando desde la Agencia de Recaudación (ARCA) se dispuso un embargo de todas las cuentas bancarias a raíz de tres procesos judiciales que tiene en su contra, uno de los cuales tiene una sentencia en firme equivalente a unos 4,1 millones de dólares.

Pese a estas dificultades, RefiPampa no solo cuenta con el 20% de su paquete accionario en manos de la petrolera estatal de La Pampa, PamPetrol, sino que además, la totalidad de la producción de petróleo de esa firma figura como procesada por la refinería de 25 de Mayo.

«Proteger el empleo y la continuidad de la operación»

Desde RefiPampa se emitió un comunicado en el que el pedido del concurso preventivo «tiene como objetivo garantizar la continuidad del negocio, sostener el proceso productivo de nuestra planta de refinación ubicada en Colonia 25 de Mayo y proteger cerca de 400 fuentes de trabajo directas e indirectas vinculadas a nuestra actividad».

Explicaron que la situación «responde a un contexto de crisis de liquidez transitoria, producto de factores externos como la volatilidad del mercado internacional del petróleo, las restricciones del sistema financiero y el desafiante entorno macroeconómico del país». Dado que indicaron que «durante los últimos siete años hemos multiplicado por diez nuestra capacidad de producción -de 300 m³ a 3.000 m³-. Sin embargo, el financiamiento de corto plazo tomado para impulsar este crecimiento se volvió difícil de sostener en las actuales condiciones».

En ese sentido, tras agradecerle a PamPetrol y al gobierno pampeano el apoyo marcaron que están «convencidos de que esta coyuntura es transitoria. Nuestra prioridad es preservar el empleo, honrar todos los compromisos asumidos y recuperar la confianza de clientes, proveedores y socios estratégicos».

Por lo que marcaron que «apelamos a la comprensión y acompañamiento de todas las organizaciones e instituciones vinculadas con nuestra actividad».