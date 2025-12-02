Construyeron el primer generador comercial que usa dióxido de carbono supercrítico

El dióxido de carbono en estado supercrítico es más eficiente y compacto que el vapor. (Foto: gentileza)

En China se anunció la construcción del primer generador comercial de energía en el mundo que utiliza dióxido de carbono supercrítico en lugar de vapor. El avance, que promete revolucionar la tecnología de la energía nuclear, fue impulsado por la Corporación Nacional de China (CNNC).

El generador de energía ya funciona dentro de la planta de producción de acero Shougang Shuicheng Steel, ubicado en la provincia china de Guizhou, y se espera que el proyecto pueda sentar las bases para la creación de futuras unidades, según indicó el medio South China Morning Post.

La investigación de este tipo de ciclos termodinámicos le llevó más de una década al Instituto de Energía Nuclear de China, que modeló equipos más compactos, con menor perdida de calor y una mayor eficiencia que varios sistemas de vapor convencionales y recientemente pudo demostrar su practicidad en una instalación industrial real.

Las ventajas del dióxido de carbono para generar energía

El nuevo modelo de generación de energía utiliza dióxido de carbono supercrítico, estado que alcanza cuando se expone a altas presiones y temperaturas, y donde posee propiedades tanto de líquido como de gas. Esto lo diferencia de otras centrales eléctricas convencionales, que utilizan vapor generado a partir del agua hervida para accionar las turbinas que producen la electricidad.

El dióxido de carbono es más eficiente que el vapor en fuentes de calor de alta temperatura. Mientras que este supera la efectividad en un 50%, la eficiencia del método empleado en centrales eléctricas que usan vapor de agua se encuentra limitado aproximadamente al 40%.

Además, al ser más denso que el vapor, el dióxido de carbono permite que las unidades puedan fabricarse con componentes más pequeños y aun así generar la misma cantidad de energía. Esto hace posible su uso en lugares donde antes no era posible, según se indicó desde el Instituto de Mecánica de la Academia China de Ciencias.

Proyectos similares en otras partes del mundo

Aunque en China se registró el primer caso aplicado en la práctica, el modelo de generadores de energía con dióxido de carbono está siendo probado en otras partes del mundo. Uno de ellos es el proyecto STEP (Supercritical Transformational Electric Power) en Estados Unidos.

En el marco del proyecto, una planta de 10 megavatios logró alcanzar la velocidad operativa máxima a una temperatura de 500 °C y generar 4 MW (megavatios), lo suficiente para suministrar electricidad a más de 4 mil hogares en San Antonio, Texas.

Dentro de sus planes a futuro, en el proyecto liderado por GTI Energy y financiado por el Departamento de Energía de EE. UU. se espera alcanzar la marca de 10 MW en su fase final de pruebas, operando a una temperatura de 715 °C.