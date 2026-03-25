Continental Resources: «Vaca Muerta tiene la capacidad de exportar y contribuir a la energía del mundo»

El CEO de Continental Resources, Doug Lawler, destacó de una forma notable no solo la calidad que tiene la roca de Vaca Muerta, sino en especial el potencial de crecimiento que existe. El titular de una de las petroleras claves del fracking de los Estados Unidos, y la última firma en desembarcar a fines del 2025 en Vaca Muerta, marcó su visión desde un evento que se desarrollo en Houston, Texas, y desde el que invitó a más empresas a invertir en Argentina.

El directivo, que representa a la firma fundada por el pionero Harold Hamm, fue consultado sobre la elección de desembarcar en Argentina a lo que fue tajante: “Nuestro entusiasmo por Argentina se debe a la oportunidad que todos logran ver. La calidad de la roca es excepcional”. El directivo comparó la formación con los activos más valiosos de EE. UU., señalando que “si analizas la estratigrafía de Vaca Muerta y la comparas con Bakken, Eagle Ford y Delaware Basin, tienes un equivalente”.

Para la firma estadounidense, pionera en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, el potencial apenas está asomando. “La oportunidad del recurso apenas está comenzando. Lo que vemos en Continental es que esta roca está lista para ser desarrollada y movilizada”, explicó Lawler.

En ese sentido, destacó el rol estratégico que puede ocupar el país en el mercado externo: “Argentina tiene la capacidad de exportar y contribuir materialmente al perfil energético global”.

Respecto al estado de madurez de la industria local, el ejecutivo trazó un paralelismo con la historia del shale en el hemisferio norte. “Estamos en una etapa muy, muy temprana. Diría que alrededor de 2008 ó 2004, justo cuando comenzaba la revolución en EE. UU.”, afirmó.

Lawler se mostró entusiasmado con el desembarco de la firma en Vaca Muerta. (Foto: Clarín fotografía)

Sin embargo, aclaró que la curva de aprendizaje ha sido mucho más veloz en el sur: “Las operadoras locales y empresas argentinas han asimilado rapidísimo los aprendizajes. Vaca Muerta hoy, gracias a la experiencia técnica del país, está mucho más avanzada de lo que estaba EE. UU. en 2008”.

Lawler fue claro al priorizar los desafíos: “Lo verdaderamente importante ahora son los servicios y la competencia entre proveedores y contratistas para ayudar a facilitar la construcción de la industria”. Según su visión, el éxito dependerá de la infraestructura: “Cómo se siga construyendo la infraestructura y cómo las reformas gubernamentales sigan apoyando esa expansión será la clave en los próximos años”.

Sobre la estrategia de negocios, Continental llega con un esquema de asociación y operación directa. “Nos hemos asociado con Pan American Energy (PAE), de lo cual estamos muy contentos, para aportar nuestra experiencia mientras aprendemos de ellos. También hemos adquirido un bloque como operadores al 100%”, detalló. Para Lawler, el objetivo es volcar el conocimiento de décadas: “Estamos ansiosos por participar y aportar lo que aprendimos perforando 10.000 pozos en EE. UU.”.

El directivo también se refirió al contexto político y económico de Argentina, enviando un mensaje directo a los tomadores de decisiones. “Mi consejo es: no hagan nada que desaliente la inversión. Si desalientas la inversión, en última instancia perjudicas a los ciudadanos argentinos y retrasas la contribución sustancial que ese gas puede hacer”, advirtió.

Recordó además que el capital es volátil: “En una economía capitalista, los inversores tienen otros lugares donde invertir. Si aumentas impuestos, moveremos los equipos de perforación”.

Finalmente, Lawler proyectó un escenario de liderazgo para la Cuenca Neuquina frente al declino de los yacimientos tradicionales. “En Estados Unidos hay una degradación en la calidad de los yacimientos de shale. Ya lo estamos viendo en áreas como Eagle Ford o Bakken, que ya alcanzaron su pico de producción”, analizó. Con esa perspectiva, concluyó: “Tengo plena confianza en que ese vacío en la oferta global será cubierto y compensado en gran medida por Argentina”.