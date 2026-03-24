Desde Houston, Neuquén anunció el lanzamiento de una licitación sobre Vaca Muerta y una rebaja de regalías para el GNL

Figueroa anunció una licitación de áreas para Vaca Muerta y rebaja de regalías para el GNL. Foto gentileza.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó esta tarde en Houston, en el corazón energético de los Estados Unidos de un debate especial sobre Vaca Muerta, enfocado en atraer inversiones, y en el cual anunció el lanzamiento de una licitación para nuevas áreas con potencial en el no convencional y una rebaja de regalías para los proyectos de gas natural licuado (GNL).

Figueroa participó del evento Vaca Muerta CEOs & the strategic outlook junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González.

«El 19 de agosto vamos a comenzar con diversas licitaciones de áreas de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con 15 áreas importantes que tienen potencialidad de desarrollo no convencional», anunció Figueroa, tal como anticipó Diario RÍO NEGRO la semana pasada.

Y destacó que además están «muy entusiasmados en todo el armado del esquema legal para ser más competitivos. Por ejemplo, en el caso del GNL trabajamos para que tenga una alícuota diferencial de regalías, más baja».

Al anuncio que fue recibido con aplausos por el público asistente, Figueroa sumó que «la alícuota general en Vaca Muerta es menos de la mitad que lo que rige en Estados Unidos, pero ahora trabajamos para que sobre el metano haya una alícuota aún más baja».

Y en ese sentido remarcó que «en Neuquén no vamos a cobrar ingresos brutos al metano para los proyectos de GNL, para que se pueda llegar a un precio competitivo».

El mandatario explicó que «Neuquén siempre fue una provincia petrolera desde 1918 pero lamentablemente muchas veces creíamos que no ayudaban algunas políticas de los gobiernos nacionales. Comenzamos a trabajar de otra forma, para cambiar el paradigma de la escases a la abundancia y construir un vínculo con el gobierno nacional como dueño de los recursos y participando en la redacción de la reforma de la ley de Hidrocarburos. Sumado a la macro estable, hemos podido conformar un gran equipo».

En esa línea, Figueroa planteó que «necesitamos atraer inversiones porque tenemos una ventana y esas inversiones son las que venimos a buscar acá, con seguridad política, zona libre de conflictos bélicos y provincias con paz social».

Y marcó que «atraer inversiones y nuevos jugadores como Continental Resources constituye un círculo virtuoso importante. Que a su vez puedan atraer empresas de servicios, y que ahora podamos atraer empresas del midstream sería una gran ventaja en la que ganamos todos».