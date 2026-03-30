Córdoba avanza con las renovables: anuncian un nuevo Parque Solar en San Francisco

A partir de la iniciativa se espera combinar generación industrial y comunitaria. Foto: gentileza.

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y la Municipalidad de San Francisco firmaron el acuerdo correspondiente para poder avanzar en la construcción del futuro Parque Solar Fotovoltaico San Francisco, que abastecerá a más de 10 mil hogares.

El objetivo de la iniciativa es combinar generación industrial y comunitaria, así como aprovechar al máximo rendimiento posible el potencial solar con el que cuenta la región.

El proyecto contará con una capacidad inicial de 6 megavatios (MW) más una producción que abastecerá aproximadamente a 10 mil hogares. En total, cubrirá una superficie mayor a las 16 hectáreas.

“Este avance forma parte de una estrategia mayor que impulsa energías renovables, y abre la puerta a futuras inversiones en generación, almacenamiento y distribución energética”, indicó el Municipio a través de un comunicado.

Como parte del proyecto también se realizarán obras para la extensión del alumbrado público de la localidad, con el propósito de mejorar la cobertura lumínica del lugar.

A partir de este tipo de obras, Córdoba prevé convertirse en una de las referentes en la generación de energía fotovoltaica en el país, siendo el futuro Parque Solar Dinosaurio el más grande de la provincia, con 40 MW de capacidad instalada.

Sin embargo, su mayor potencial se encuentra en la generación distribuida, en la cual es líder nacional con 33% de la potencia instalada. Con más de 1.341 usuarios-generadores registrados en septiembre del año pasado, aporta más de 30 MW de potencia a la red eléctrica.