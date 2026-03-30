Ya entró en su etapa final el primer crucero del mundo que se mueve con hidrógeno licuado: ¿cómo funciona?

El barco pesará 54.300 toneladas, tendrá una longitud de 239 metros y contará con capacidad para albergar hasta 998 pasajeros. Foto: gentileza.

El primer crucero del mundo en ser impulsado por hidrógeno está cada vez más cerca de convertirse en una realidad: “Viking Libra”, desarrollado por Fincatieri y será operado por la naviera Viking, fue botado en el astillero de Ancona, en Italia, marcando paso clave en su construcción. Tendrá cero emisiones operativas, y su entrega está programada para fines de este año.

La botadura de un barco consiste en un proceso en el que se inunda el dique seco, permitiendo que el casco recién construido flote por primera vez. Por lo general, el mismo implica la entrada a la etapa final de su desarrollo, que consiste en el ensamblaje estructural del buque y el acondicionamiento interior.

Para poder navegar y operar sin emisiones, el crucero contará con un sistema de propulsión basado parcialmente en hidrógeno licuado y pilas de combustible, según indicó la empresa constructora en un comunicado. Tendrá un tonelaje bruto cercano a las 54.300 toneladas, una longitud de 239 metros y la capacidad para albergar hasta 998 pasajeros en 499 camarotes.

«La botadura del Viking Libra supone otro hito para Viking y para nuestra cooperación continuada con Fincantieri«, afirmó Torstein Hagen, presidente y consejero delegado de Viking para Euronews, refiriéndose a la colaboración entre ambas compañías que comenzó en 2012.

«Desde el principio, nuestro enfoque en el diseño de barcos se ha centrado en reducir el consumo de combustible, y el Viking Libra es hasta ahora nuestro buque más respetuoso con el medioambiente», afirmó.

Reducir el impacto ambiental del transporte marítimo

El plan a futuro de Viking también incluye la construcción del Viking Astrea, cuya botadura está prevista para 2027 y que también estará propulsado por hidrógeno y será de emisiones cero. Sucede que el caso del inminente Viking Libra no es una excepción, ya que varias compañías de cruceros buscan en la actualidad elaborar barcos que reduzcan el impacto ambiental del transporte marítimo.

Uno de ellos es el MS Richard With, que realizó en octubre su primer viaje climáticamente neutro en un viaje de ida y vuelta de 8.046 kilómetros por las costas de Noruega. A cargo de la naviera Hurtigruten, utiliza en biocombustibles en su totalidad, elaborados con materiales como residuos de grasa y aceite de cocina.

Otro caso ocurrió en noviembre en el mismo país, cuando la naviera Havila Voyages también inició su primer recorrido a lo largo de la misma ruta. En esta ocasión, el crucero fue construido con el objetivo de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en más del 90% respecto a los combustibles fósiles, mediante una combinación de energía de baterías y biogás licuado.