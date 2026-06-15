Crece el interés del sector energético en Río Negro: más de 470 empresas buscan integrarse a la cadena de proveedores

Las Grutas, San Antonio Oeste y Sierra Grande son las localidades que lideran la lista. Foto: gobierno de Río Negro.

El gobierno de Río Negro anunció que 479 empresas se inscribieron para ser parte de la cadena de proveedores vinculada a los grandes proyectos que se desarrollan en la provincia, en un panorama donde la provincia busca fomentar el crecimiento del sector enérgico, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta.

Las autoridades destacaron que el nuevo dato refleja el interés del sector privado en integrarse al movimiento productivo. En línea con las iniciativas exportadoras que apuntan al exterior, las ciudades que cuentan con el mayor número de firmas registradas provienen de la costa rionegrina.

De acuerdo a la información brindada, alrededor del 35% del total pertenece a la Zona Atlántica. La lista es liderada por Las Grutas, que aparece como la ciudad que tiene más empresas registradas, con 95, representando el 19,8%. Le siguen San Antonio Oeste, que reúne 52 firmas (cerca del 11%), y Sierra Grande que suma 18 (3,8%).

Respecto a los datos oficiales, el gobernador de la Provincia, Alberto Weretilneck, aseguró que la prioridad es «abrir oportunidades reales para las empresas rionegrinas, pero también acompañarlas para que puedan competir, crecer y sostenerse en el tiempo».

Foto: gobierno de Río Negro.

«Queremos que cada PyME que pueda vender un servicio, una comida, una habitación, un transporte, un insumo o una solución tenga una oportunidad real. Pero también sabemos que para eso hace falta capacitación, financiamiento, certificaciones y un Estado que ordene el proceso», añadió.

En paralelo al registro, los principales contratistas ya vienen relevando y demandando servicios locales. Techint-SACDE trabajó con 152 empresas, entre proveedores, hoteles y comercios; Milicic con 103; AESA con 37 y OPS con más de 30.

El Gobierno Provincial indicó que el objetivo es que más empresas puedan pasar del registro a la contratación efectiva. Por ese motivo, afirmó que impulsa herramientas de acompañamiento, ordenamiento de proveedores, líneas de financiamiento, garantías y programas de fortalecimiento que permitan a las pymes mejorar su escala, formalización y capacidad técnica.

«Río Negro tiene empresas, trabajadores y capacidad. Nuestro rol es generar las condiciones para que puedan ser protagonistas de esta etapa«, sostuvo Weretilneck. En ese sentido, se planteó que el desafío es «transformar esa demanda en más trabajo local, más empresas fortalecidas y más oportunidades para las comunidades».