Estado de las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy, 3 de agosto: cómo sigue el corte en Siete Lagos

Un arranque de semana con fuertes complicaciones viales en los accesos cordilleranos. Vialidad Nacional confirmó la interrupción de varios corredores estratégicos en el norte y sur de la provincia debido a contingencias climáticas y operativas.

La medida principal afecta de lleno al turismo y a la conectividad interurbana en el inicio de la jornada. Las cuadrillas viales se despliegan sobre la calzada para intentar mantener despejados los pasos habilitados ante el riesgo constante de congelamiento.

En el caso de la Ruta Nacional 40, Vialidad Nacional confirmó un corte total de circulación en el tramo de Siete Lagos que une San Martín de los Andes con Catritre. La medida responderá a tareas operativas de mantenimiento de urgencia e interrumpe de forma absoluta el paso vehicular entre las 11:00 y las 13:30 de este lunes 3 de agosto.

Pasos a Chile: Pino Hachado cerrado y Samoré habilitado con aguanieve

El cruce fronterizo hacia el país trasandino presenta condiciones muy dispares en las primeras horas de la jornada:

Paso Internacional Pino Hachado: se encuentra cerrado e intransitable . El reporte oficial de las 07:50 advierte por calzada mojada con acumulación de hielo y nieve, viento fuerte, baja adherencia y peligro por caída de piedras a la altura del kilómetro 48 . Las autoridades emitirán un nuevo informe a las 10:00 .

se encuentra . El reporte oficial de las 07:50 advierte por calzada mojada con acumulación de hielo y nieve, viento fuerte, baja adherencia y . Las autoridades emitirán un nuevo informe a las . Paso Internacional Cardenal Samoré: se encuentra habilitado de 9:00 a 19:00 para todo tipo de vehículos. El parte de las 08:55 detalla calzada mojada, baja adherencia y pronóstico inminente de aguanieve.

En todos los corredores cordilleranos rige la portación obligatoria de cadenas metálicas dentro del vehículo para ser instaladas de inmediato ante presencia de hielo.