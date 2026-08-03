Turismo en Añelo: museo, patrimonio histórico y la fiesta que revela otra cara de Vaca Muerta

Añelo pasó de ser un pequeño paraje ganadero a convertirse en el corazón de Vaca Muerta. Hoy busca mostrar que, además del petróleo y el gas, también tiene historia, patrimonio y propuestas turísticas.

Añelo, con orígenes que datan de finales del siglo XIX, se caracterizó por ser tierra de crianceros en un paraje ubicado entre Chos Malal y la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Casi un siglo después, ese paraje pasó a ser Comisión de Fomento y hoy es la ciudad corazón de la cuenca de Vaca Muerta, principal motor energético del país que cuenta con una de las mayores reservas de gas y petróleo del mundo.

Debido a los hidrocarburos, Añelo es foco de atención, durante los últimos años, para multinacionales que desean invertir en la formación, como para personas que buscan oportunidades laborales y se asientan en la localidad. Estos factores demográficos la transformaron, por lo que las autoridades locales diseñaron una oferta turística para fortalecer el vínculo de los nuevos pobladores con la comunidad y los turistas que la visitan por unos días.

La directora de la oficina de Turismo, Marina Banderet, manifestó a Diario RÍO NEGRO “nuestra idea es darle otra visión de lo que es Añelo, que no es solo hidrocarburos, que tenemos más cosas”, comentó la directora.

La oficina de Turismo se encuentra en la Calle 1, a la vera de la Ruta Provincial 17, en el denominado casco antiguo de la ciudad. Además de dar información a los visitantes sobre las atracciones de Añelo, la oficina informa “sobre el estado de las rutas y el clima”, los viajantes con destino a zonas cordilleranas.

Fiesta de los Productores

Uno de los eventos de mayor envergadura que tiene para ofrecer Añelo es la fiesta de los productores. Allí se reúnen distintos sectores de la economía popular para exhibir sus productos, acompañado de una grilla de artistas de renombre. La fiesta, que es libre y gratuita, busca visibilizar el trabajo de las personas que sostienen la actividad ganadera, los viñedos, la producción de olivos y la crianza de aves y caprinos.

La Fiesta de los Productores reúne cada año a elaboradores locales, gastronomía regional y artistas nacionales, con el objetivo de poner en valor la identidad productiva de Añelo.

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, en un acto protocolar de apertura del evento, manifestó que “más allá de la actividad del gas y del petróleo, la gente necesita comer. Entonces, tenemos nuestros productores que generan esa producción y alentamos a que sigan habiendo muchos más”. Este año la quinta edición tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre, en el predio municipal ubicado en la calle 24.

Este evento en el calendario añelense no sólo reúne a la comunidad local, sino que provienen personas de zonas aledañas y de otros puntos del país. Además de disfrutar de la gastronomía regional, se desplegarán en el escenario artistas reconocidos como Soledad Pastorutti, Las Pastillas del Abuelo, Ke Personajes, Euge Quevedo, entre otros.

Museo Desierto Patagónico

Otras de las atracciones para el turista es, sin dudas, el Museo Desierto Patagónico, creado a partir de un convenio entre el ejecutivo municipal y la Universidad Nacional del Comahue (UNco) en el año 2018. La paleontóloga y directora del museo, Doménica Santos, en diálogo con este medio, destacó la importancia de su fundación ya que, en su momento, al no contar con un espacio para la conservación y el estudio de las piezas, “Todos los materiales se iban a otros museos. A partir de 2018 las piezas empiezan a quedarse en la ciudad”.

El Museo Desierto Patagónico combina realidad virtual, videomapping, fósiles de dinosaurios y ciencia para contar la historia geológica y paleontológica de la región.

El museo abre sus puertas de lunes a martes de 9 a 14; miércoles a viernes de 10 a 17; sábados, domingos y feriados de 11 a 17. Todas las visitas son guiadas y gratuitas, con el objetivo de “buscar algo moderno y acercar a la gente a los trabajos científicos”, comentó su directora.

Los asistentes al museo podrán vivir una experiencia diferente, acorde a las nuevas tecnologías, como visitar excavaciones reales mediante realidad virtual y videomapping que cuentan la historia de la vida en 7 minutos.

Por otra parte, está el “Laberinto quienes somos. Conociendo Añelo”, que muestra no sólo los yacimientos de hidrocarburos de Vaca Muerta, sino la estructura geológica. En la visita se pueden visualizar, por ejemplo, los distintos tipos de arena utilizados por la industria petrolera, como las formaciones rocosas.

En su apartado destinado a la paleontología, el museo cuenta con un laboratorio para la investigación y conservación de restos fósiles de dinosaurios. Para ello, los visitantes pueden escanear un QR y acceder a la información que detalla cómo fue el proceso de excavación y rescate del fósil, hasta su llegada al museo.

Antiguo Correo y Telégrafo

La antigua casa de Correo y Telégrafo, construida hacia 1880, fue un punto estratégico de las comunicaciones durante la Campaña del Desierto y hoy forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.

Si de historia se trata, una visita imperdible es la antigua casa de correo y telégrafo, ubicada en la intersección de las calles Bajada de los Patrias y Arroyo Carranza. Un gran patrimonio histórico que tiene Añelo, que data de 1880, fue centro neurálgico de comunicaciones durante la Campaña del Desierto.

Las líneas del telégrafo eran, la única tecnología disponible en esos años para que las tropas pudieran comunicarse entre sí y para que los nuevos caseríos que empezaban a formarse pudieran tener contacto con mayores centros poblacionales.

Su estructura original, hasta su remodelación, se componía con paredes de “adobón” revocado y techo de carrizo. En su interior, además de ser un centro de comunicaciones, la oficina sirvió como complejo habitacional y lugar de depósito de armamento del ejército.

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