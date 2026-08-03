Murió una persona tras el incendio de su casa en El Bolsón: quedó atrapada junto a su perro

Un voraz incendio consumió por completo una vivienda de madera en la zona de Los Milagros en El Bolsón. Tras lograr sofocar el fuego, desde Bomberos confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona y de su mascota en el interior del inmueble.

La emergencia se desencadenó pasadas las 21:50, cuando la central de bomberos del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) comenzó a recibir llamados de vecinos. El alerta indicaba un principio de incendio sobre una propiedad ubicada en la toma de Díaz, dentro del barrio Los Milagros, a la altura de la subida de la calle Seguel.

En simultáneo, un llamado al 911 encendió la máxima alarma al advertir que la propagación era violenta y que una segunda vivienda corría riesgo inminente de ser alcanzada por las llamas. Ante la gravedad del cuadro, se despachó de inmediato un móvil desde la Central, otro del Destacamento local y, minutos más tarde, una tercera unidad de refuerzo para contener el foco.

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Al arribar al lugar de la emergencia, las cuadrillas se encontraron el inmueble de madera, «de aproximadamente 5 por 4 metros, totalmente tomado por el fuego», según indicaron en el parte compartido a la prensa.

Pese al rápido despliegue de las dotaciones y los esfuerzos por controlar la temperatura del ambiente, los daños materiales en la estructura fueron del 100%. Una vez concretadas las tareas de enfriamiento de la madera, los brigadistas ingresaron al lugar se confirmó que en el interior había quedado atrapada «una persona junto a su perro».

Por el momento se desconocen por completo las causas que desencadenaron el trágico incendio. Fiscalía trabaja para determinar lo ocurrido.

