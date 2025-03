Las conferencias sobre el futuro de la energía más importantes del mundo se dan en CERAWeek by S&P Global, una cita anual que se desarrolla en la meca de los hidrocarburos como es Houston y en la que RÍO NEGRO estuvo presente e indagó la visión que tienen sobre el desarrollo de Vaca Muerta y los grandes proyectos argentinos.

El encuentro contó con más de 10.000 personas acreditadas de todas los rincones del planeta, y en un evento en donde se cobra hasta más de un millón de dólares para ser expositor, los paneles sobre América Latina tuvieron en su mayoría horarios más incómodos, algo así como al invitado a una fiesta al que le dan la mesa al lado del baño.

En un clima de casi euforia por los hidrocarburos a raíz del ingreso de la gestión de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la percepción del presidente argentino, Javier Milei, en lugar de mejorar sobre lo que se observó el año pasado en la Offshore Technology Conference (OTC)que también se realiza en Houston, empeoró.

Es que mientras el año pasado la reacción de muchos empresarios norteamericanos al nombrar a Milei era replicar el gesto del presidente con los pulgares arribas, ahora la respuesta que se obtuvo fue “qué problema lo de Libra”.

La referencia al escándolo con la criptomoneda era lo primero que se comentaba al hablar de Milei y de Argentina, una percepción que poco ayuda en la búsqueda del financiamiento que necesita tanto Vaca Muerta como los grandes proyectos como son los centrados en exportar gas natural licuado (GNL).

González expuso en CERAWeek sobre la transformación de la Argentina y tuvo la misión de generar confianza en los inversores. (Foto gentileza CERAWeek Tim Heitman)

Uno de los analistas de Standard & Poor’s, los organizadores del evento -que pidió no ser mencionado- consideró que “Argentina no es un mega recurso y lo que estamos viendo hoy es que las majors (las petroleras más grandes del mundo) se están centrando en los megayacimientos”.

Partiendo de esa base, el analista internacional señaló a RÍO NEGRO que “los proyectos que tienen, como el de GNL, no son malos. Pero la clave va a estar en cuándo inicien”.

Y advirtió que “lo que veo, no solo para Vaca Muerta y Argentina, sino a nivel mundial, es que los proyectos exportadores que no comiencen a desarrollarse de acá a no más de 4 años, no se van a concretar. Porque para entonces el espacio potencial de colocación de esas exportaciones ya va a estar tomado por los proyectos que sí se hayan desarrollado para esa fecha”.

La visión dentro de Latinoamérica

Un apartado especial merece la posición en la que se ubicaron los proyectos e iniciativas dentro de lo que es Latinoamérica, ya que en contraposición a las mayores restricciones a la actividad petrolera que están experimentando países como México, e incluso Brasil, derivadas no solo de las trabas arancelarias fijadas por la administración Trump sino también por políticas locales, los desarrollos en Vaca Muerta se destacaron en políticas de incentivos y montos de inversión.

Esto es lo que el vicepresidente de una petrolera internacional marcó al decir que “Vaca Muerta es para entendidos. Los que ya estamos sabemos que es interesante, pero desde afuera lo que se ve es una Argentina complicada, y lo cierto es que hoy, además está cara”.

La misión clave en CERAWeek la tuvo el secretario de coordinación de Minería y Energía de la Nación, Daniel González, quien buscó “vender” las bondades de Argentina con su potencial para exportar 1 millón de barriles de petróleo por día en apenas un par de años.

Pero sin dudas la frase final de su discurso apuntó a la gran duda que tenía todo el auditorio. “Seguro se preguntan porqué tienen que creerle ahora a un gobierno argentino que va a hacer las cosas distinto. Y lo que les decimos es que no se guíen por lo que decimos, sino por lo que ya hicimos en apenas 15 meses de gobierno”.

Y es que precisamente, la confianza es la carta que le falta tener en la mano a los proyectos argentinos.