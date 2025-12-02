Cuáles son las áreas de Vaca Muerta que traccionan el petróleo de la Argentina

En octubre Argentina alcanzó su mayor producción de petróleo de toda la historia, y detrás de ese hito no solo estuvo Vaca Muerta, sino en particular un puñado de áreas que son las que traccionan con mayor intensidad la producción. Aquí analizaremos cuáles son esos bloques a qué empresas corresponden y cuánto crecieron en el último año.

Como se marcó, en octubre (el último mes con datos disponibles) la producción de petróleo de todo el país llegó a los 858.636 barriles por día y de ese total, el 66% correspondió al shale oil de Vaca Muerta, a ese petróleo específico de la formación que sumó 568.190 barriles por día.

Si bien Vaca Muerta cuenta con 51 concesiones en Neuquén y otras dos áreas en producción en Río Negro, el 59% del total del petróleo que llevó al récord de octubre vino de los cinco principales bloques que tienen una característica destacada: cuatro son operados por YPF y el restante por Vista Energy.

El área que mayor producción de petróleo aportó en octubre fue La Amarga Chica, dando así por primera vez el batacazo que destronó de la posición de líder indiscutido a Loma Campana, el tradicional bloque que por años ha sido el mayor productor.

El podio de Vaca Muerta lo lidera La Amarga Chica

Pero así como octubre marcó el hito nacional, también llevó a La Amarga Chica a ser la principal área productora de petróleo de Vaca Muerta con 88.400 barriles de crudo por día y un salto en términos interanuales de 18.300 barriles por día.

Este bloque es operado por YPF y con socio en partes iguales a Vista Energy, la firma de Miguel Galuccio. Y en este año logró un salto de escala, pues pasó de 70.000 barriles diarios en octubre del año pasado a los 88.400 de este año.

Ahora en el segundo lugar, se ubica Loma Campana, la nave insignia de Vaca Muerta en la que YPF en la operadora y Chevron su socia. En este caso la producción fue de 86.900 barriles por día, 900 barriles día por debajo de los 87.800 barriles diarios que había tenido en el mismo mes del año pasado.

El tercer bloque que más producción tuvo en Vaca Muerta en octubre dio también el salto, ya que se trata de Bajada del Palo Oeste, el bloque que es 100% de Vista Energy. El área llegó a los 69.800 barriles de petróleo por día, con un alza en términos interanuales que representa casi 2.000 barriles más por día.

En cuarto lugar se ubicó Bandurria Sur, el área del core hub de YPF en la que tienen como socios a Shell y Equinor. En este caso, la producción creció 10.800 barriles día en comparación con octubre de 2024 y llegó a los 60.900 barriles por día.

En tanto que la quinta área del podio de producción de Vaca Muerta fue La Angostura Sur 1, un nuevo bloque de YPF, en donde en este caso no tiene socios. El área tuvo un crecimiento interanual de 27.700 barroiles y llegó en octubre a los 30.200 barriles por día, un avance enorme si se toma en cuenta que en octubre del año pasado apenas aportaba 2.500 barriles por día.