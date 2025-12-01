La caída del precio internacional del petróleo amenaza a la producción nacional

El precio del petróleo a nivel internacional está en baja constante desde el año pasado, lo que limita las ganancias de las diversas operadoras en el mundo, incluyendo a las argentinas. Solamente el precio de petróleo Brent cayó un 5,5% en el último mes y un 14,7% con respecto al año pasado, según se observa en el último informe realizado por la consultora Economía & Energía.

Además, en base a la proyección de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés) se estima que el precio Brent estará a 55 dólares por barril en 2026, lo que implicaría una caída del 20% en relación con el año actual.

Si bien la caída de los precios no se espera que detenga la producción en Vaca Muerta, sí puede ralentizar su actividad al poner trabas en las inversiones. En cambio, el convencional sí podría verse gravemente perjudicado, cuya producción se encuentra en declive.

En esta línea es que Nación anunció la eliminación de las retenciones a la exportación del petróleo convencional, y ya firmó acuerdos con Neuquén, Santa Cruz y Chubut para que las provincias se comprometan a reducir regalías e impuestos.

De dónde viene el petróleo en el mundo

A contramano de los precios y como explicación también de esa caída, la producción mundial de petróleo y líquidos sigue en ascenso: en octubre se produjeron 108 millones de barriles al día (MMbbl/d), que son 4,4 millones de barriles más que en 2024. En términos porcentuales, la actividad tuvo una suba interanual del 4,3%.

En el informe de Economía & Energía se distingue el mundo petrolero en cuatro secciones, dividido entre los integrantes originales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), los países que se sumaron a su ampliación en la OPEP+, América del Norte (EE. UU. y Canadá) y el resto del mundo.

Los miembros de la OPEP produjeron 34 millones de barriles por día y fueron el sector que más petróleo aportó en el mundo (32%), con un crecimiento del 5,3% respecto al año pasado. Son los países de la península arábica quienes lideran este aumento, como Arabia Saudita (+7,6%) y Emiratos Árabes Unidos (+3,3%).

En la OPEP+ la actividad interanual se mantuvo en 17 millones de barriles por día, aunque con un aumento del 2,8%. Participaron del 16% de la producción mundial, con la particularidad de que solo Rusia (+2,9%) y Kazajistán (+25,6%) aumentaron su productividad, mientras que el resto de la OPEP+ la disminuyó en un 3,2%.

De esta manera, se puede apreciar que la OPEP duplica la producción de los países que se sumaron a la organización en 2016. De los nuevos miembros, Rusia es el que más destaca al producir 9,2 millones de barriles por día, con lo que casi iguala en cantidad a Arabia Saudita, principal productor de los miembros originales de la OPEP, con 9,7 MMbbl/d.

En el resto del mundo se produjo 24 MMbbld/d, un aumento considerable del 8,1% respecto al año pasado. Contribuye con el 23% de la producción global, siendo China (+3,4%) y Brasil (+13,7%) los países que más se destacan.

Por último, en América del Norte se destaca EE. UU., que es el principal productor de petróleo a nivel mundial. Por sí mismo, aporta el 30% del petróleo internacional: en 2025 produjo 32 MMbbl/d, con un aumento del 1,2% interanual.

La importancia del shale en EE. UU. y la ventaja de Vaca Muerta

Aquello que diferencia a EE. UU. de otros grandes países productores es la gran importancia que tiene la explotación de manera no convencional. El shale aporta a dos tercios (66%) de su producción de petróleo crudo.

La relevancia del no convencional también se aprecia a nivel geográfico: se destacan más de siete cuencas en el país norteamericano, con Permian a la cabeza como la más fructuosa, aunque se destacan otras como Bakken, Eagle Wood y Niobrara Codell. Comparándolo con Argentina, es como si contará con múltiples «Vacas Muertas» en su territorio.

Sin embargo, el shale en EE. UU se encuentra en un declive productivo, ya que varias de sus cuencas principales como Permian y Eagle Wood están ingresando a la fase de campos maduros, y aunque la producción general en el país sigue en crecimiento, el shale disminuyó su aporte un 2% comparado a un año atrás.

Ahí es donde radica la importancia de Vaca Muerta en Argentina, porque si bien no es la única formación shale fuera de Norteamérica, sí es la única que logró explotarse de forma rentable. Además, su desarrollo es incipiente y apenas llega al 9%, que lo convierte en un punto de gran atractivo para diversos inversores a nivel global.