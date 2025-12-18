Darío Martínez cuestionó la incorporación de la producción de petróleo y gas en el RIGI

En nombre de las pymes y empresas neuquinas, el diputado provincial de Unión por la Patria y exsecretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, cuestionó la incorporación de la producción de petróleo y gas no convencional dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según advirtió, «se trata de una medida innecesaria que solo incrementaría las ya elevadas ganancias de las petroleras», y no generará beneficios adicionales para el país, la provincia de Neuquén ni para los trabajadores y las pymes locales.

Recientemente, el secretario Coordinador de Energía, Daniel González, anunció la extensión a todo el segmento de realización de pozos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La ampliación apunta a tres parámetros: El primer parámetro para aspirar al RIGI ampliado es que los proyectos a incluir deberán aportar una producción incremental, ya sea de gas natural como de petróleo.

El segundo parámetro indica que se requerirá para los proyectos es que deberán superar un umbral de inversión puntual. Si bien ese monto no se definió aún y forma parte de los puntos que se negociarán, en el actual esquema del RIGI la base de los proyectos es de 200 millones de dólares.

En lo que respecta al tercer parámetro, se requerirá que la producción incremental que se logre obtener para entrar al RIGI, no podrá ser transportada dentro de los actuales cupos que ya tienen las productoras. Es decir, que deberán sumar capacidad de transporte para completar los requisitos.

Martínez aseguró que la medida se trata deun error que no trae beneficios al país ni a Neuquén.



Ante esto, Martínez señaló que esos beneficios no van a generar más inversiones ni mayor producción. “La actividad ya crece a un ritmo muy alto y no necesita de un régimen excepcional como el RIGI. Lo único que lograrán es aumentar las utilidades de las petroleras, que se llevarán el dinero del país”, agregó.

“En lugar de pedir para las petroleras, pidamos el RIGI para las pymes y empresas neuquinas”, reclamó Martínez y pidió el Gobernador beneficios tributarios, cambiarios y arancelarios que les permitirían ser mas competitivas a las empresas locales, y no a las petroleras.

Martínez explicó que Vaca Muerta triplicó la producción de crudo en cuatro años pasando de 190 mil barriles diarios en 2021 a los actuales 569 mil. En materia de gas más que duplicó su producción pasando de 41 MM m3/día en Julio de 2021 a 91 MM m3 este año, y casi se triplicó desde 2020. “Está claro que la dinámica de crecimiento exponencial continuará y no depende ni requiere un régimen de beneficios como el RIGI”, añadió.

“Esos beneficios solo servirán para incrementar las ya importantes utilidades de las petroleras, pero no implicará mayores inversiones, actividad, ni producción, ni velocidad que la que ya se verifica, y que ya es muy importante, razón por la cual este beneficio que el Gobernador pide para las petroleras es innecesario, al menos no tendrá ningún resultado ni beneficio especial para el país, la provincia, ni para los trabajadores”, agregó.

El legislador peronista sostuvo que el RIGI permite no ingresar las divisas que se generen por exportaciones, razón por la cual “la producción de crudo exportada con RIGI no generará flujo o ingreso de divisas, además de disminuir la recaudación de impuestos”.

En ese sentido, dijo que el incremento de la exportación de gas a Chile o Brasil no depende de otorgar RIGI a los productores. “Depende de la construcción de gasoductos que lo permitan, al igual que el proyecto de GNL. El aumento exponencial de la producción de hidrocarburos se sustentó en un aumento similar de la infraestructura de transporte que desbloqueo la traba física, el cepo, que limitaba el transporte de la producción a los centros de consumo o los puertos de exportación”, indicó.

Martínez detalló que durante su gestión como secretario de Energía se llevó a cabo la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, la primera etapa de la reversión del Gasoducto Norte, la funcionalización, reparación, y puesta en servicio del oleoducto trasandino OTASA y la construcción y puesta en servicio del sistema del oleoducto Duplicar, todos proyectos que dispararon la producción, la actividad y la inversión que no deja de crecer.

“A esto se debe sumar obviamente la variable precio. En este aspecto, el Plan Gas.Ar instrumentado desde 2021 otorgó al gas un precio garantizado de u$ 3.5 el millón de BTU con demanda asegurada hasta 2028 mas que atractivo para las Petroleras, que multiplicaron inversión y producción”, añadió el diputado peronista.

Además, el legislador detalló que el precio internacional del crudo acompañó este gran fenómeno que triplicó la producción, y aunque ese precio tuvo una disminución importante, estos niveles continúan aportando importante rentabilidad a las empresas que agotan velozmente con su producción cada metro cúbico nuevo de capacidad de transporte que se ponga en servicio. “La construcción en marcha del Oleoducto Vaca Muerta Sur y los proyectos anunciados por YPF en materia de GNL, gasoducto dedicado incluido, solidifican ese rumbo vertiginoso”, remarcó.

“Si es cierto que, en el marco de la desregulación de la Ley Bases, esa baja del Brent sumado a una política cambiaria del gobierno de Milei que atrasa la cotización del dólar respecto del aumento en pesos de los costos internos, impulsaron a las petroleras a intentar preservar su utilidad a costa de disminuir volumen y precio de los contratos con las Pymes y empresas Neuquinas desprotegidas de todo marco legal eficiente”, sostuvo Martínez.

“Hay que cuidar el valor del gas en boca de pozo, ya que de lo contrario será variable de ajuste en los proyectos de GNL afectando los recursos del Estado Provincial y los Municipios”, concluyó.