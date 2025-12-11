Río Negro avanza en la evalución de la formación técnica provincial para el megaproyecto de GNL

El Gobierno de Río Negro en colaboración con el Southern Alberta Institute of Tecnology (SAIT), ya completaron la segunda etapa de evaluación técnica para el megaproyecto Argentina Gas Naturual Licuado (GNL). Dicho proyecto prevé la instalación de cinco a seis buques de licuefacción offshore en el Golfo San Matías.

En un trabajo realizado a través de la Secretaría de Energía y Ambiente y la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades de la provincia, se avanzó con el SAIT en la realización de la Evaluación Integral de Necesidades, destinada a identificar habilidades que requieren los rionegrinos para incorporarse a la industria del GNL, con una formación a escala global con estándares internacionales.

Como parte del proceso se realizaron recorridos y reuniones durante la visita de la comitiva de SAIT en instituciones educativas, empresas y plantas industriales. Así como también se llevaron adelante reuniones con actores claves del sector.

El proyecto busca transformar la formación técnica provincial.

Entre los encuentros más relevantes se destacan reuniones con las empresas Golar, YPF, Southern Energy e IAPG; diálogo con la Universidad Nacional del Comahue y La Universidad Nacional de Río Negro . Así también se visitaron secundarios técnicos del Alto Valle y la costa Atlántica; más visitas a la planta de ALPAT, Quintana Energy y al Puerto de San Antonio Este (SAE).

“Río Negro se está preparando en serio para el futuro energético con una experiencia que es única en Argentina y de la cual hay pocas en el mundo. Esta evaluación nos permite saber qué capacidades deben fortalecerse para que nuestras y nuestros jóvenes accedan a los empleos que traerá Argentina GNL”, afirmó Daiana Neri, referente de la Secretaría de Enlace con Universidades.

Se realizaron recorridos en instituciones de formación de mano de obra rionegrina para el proyecto.

“Vimos un sistema educativo sólido y con mucho potencial. El desafío ahora es actualizar contenidos, fortalecer el inglés técnico y articular mejor entre escuelas, universidades, empresas y Estado”, explicó Neri, quien acompañó y guió todo el recorrido.

Este trabajo se apoya en el acuerdo firmado entre la Provincia y SAIT en junio de 2025 en Calgary, que estableció una alianza estratégica para fortalecer la formación energética en Río Negro. “Estamos construyendo un camino de largo plazo con un socio internacional de enorme trayectoria. Esta alianza es clave para que Río Negro sea protagonista del futuro energético argentino”, expresó Neri.