De la India a Río Negro: una firma extranjera prestará servicios para Southern Energy durante 10 años

La empresa de transporte india Adani & Special Economic Zone (APSEZ) prestará sus servicios marítimos al proyecto exportador de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy, en la costa de Río Negro. El contrato tiene una duración por 10 años, e incluye remolcadores, embarcaciones offshore y apoyo a los futuros buques metaneros que operarán en el Golfo San Matías.

El contrato fue adjudicado Adani Harbour International FZCO, una subsidiaria de la compañía con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Mediante un comunicado de prensa, APSEZ destacó el acuerdo como su puerta de entrada al mercado de Sudamérica y una manera de expandir su portafolio global.

Tras un proceso de licitación competitiva global realizado por Southern Energy, el consocio eligió a Meridian Transportes Marítimos, una sociedad que se consolidó en mayo entre Adani Harbour International (51%) y el Grupo Meridian (49%), una agencia marítima argentina.

Según el acuerdo, el principal proveedor de soluciones logísticas integradas de la India proporcionará servicios marítimos integrales, incluyendo operaciones de remolcadores para GNL transportistas, logística offshore y servicios de apoyo logístico y suministros y transferencia de tripulación. El alcance estará soportado por cuatro remolcadores de alta especificación, un remolcador de mantenimiento de anclas y un barco de tripulación.

El CEO de APSEZ, Ashwani Gupta, sostuvo que el contrato «refleja a nuestra creciente capacidad para apoyar proyectos de infraestructuras energéticas a gran escala en diferentes geografías. Con operaciones marítimas en 12 países y una flota creciente de activos marítimos que apoyan puertos, terminales de GNL, compañías petroleras nacionales, refinerías e instalaciones offshore, aportamos una profunda experiencia operativa a entornos marítimos complejos».

«Combinando estas capacidades con sólidas alianzas locales, estamos ayudando a crear ecosistemas marítimos fiables que permitir nuevos corredores comerciales energéticos y fortalecer la resiliencia del suministro a largo plazo», concluyó.

La empresa también destacó el presente del país en el sector, asegurando que emerge como un importante proveedor de GNL, con acuerdos para apoyar exportaciones de hasta 10 millones toneladas (MT) anuales a la India a partir 2027.