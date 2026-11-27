La minera Barrick confirmó que ampliará su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un desembolso adicional de US$ 420 millones destinado a expandir la capacidad productiva de la fase 9 de la mina sanjuanina Veladero.

El anuncio fue realizado por Marcelo Álvarez, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales para América Latina de la compañía, durante su participación en el Encuentro de los Líderes organizado por el diario El Cronista.

Este nuevo capital, proyectado para 2027, se sumará al proyecto original aprobado el año pasado para las fases 8 y 9 del valle de lixiviación, del cual la empresa ya ejecutó más del 50%. En conjunto, ambas etapas aportarán 1,8 millones de onzas adicionales de oro, lo que se traducirá en cerca de US$ 7.000 millones en exportaciones durante los próximos cuatro o cinco años, además de sostener el empleo local y extender la vida útil del yacimiento.

Respecto al cronograma operativo, Álvarez detalló que las obras de la fase 8 presentan un importante grado de avance y que la construcción de la fase 9 comenzará a principios de 2027.

Impacto regional, proveedores y energías limpias

Más allá de la extracción, el ejecutivo enfatizó la necesidad de diversificar la matriz económica de San Juan para evitar que las comunidades dependan exclusivamente de la actividad minera. En esa línea, destacó el funcionamiento de un fideicomiso integrado por el 1,5% de las ventas mensuales de Veladero, cuyos fondos financiarán la construcción de un parque solar comunitario en el departamento de Iglesia a partir del próximo mes. La planta inyectará energía a la red para abastecer tanto a los vecinos como a las empresas radicadas en la zona.

El desarrollo de la cadena de valor local es otro de los ejes centrales de la compañía, que actualmente trabaja con 343 proveedores sanjuaninos y destina unos 600 millones de dólares anuales a contrataciones en la provincia. Mediante mesas de diálogo semanales con las cámaras empresarias para detectar y capacitar pymes locales, Barrick logró incrementar un 285% sus compras en San Juan en menos de un año.

En el plano macroeconómico, Álvarez valoró el rol del RIGI para equilibrar la carga tributaria argentina —que rondaba el 58%— frente a competidores directos como Chile, Perú, Australia y Canadá, donde oscila en el 40%. Sin embargo, advirtió que contar con los recursos geológicos no basta para atraer capitales y señaló que el país aún debe mejorar su competitividad en materia de costos logísticos, laborales y de infraestructura.

Finalmente, el directivo pidió cautela y claridad al comunicar los plazos de la industria. Explicó que los proyectos aprobados bajo el RIGI en las provincias del noroeste argentino demandan tiempos largos de maduración, por lo que su impacto pleno recién se percibirá en los próximos dos o tres años, período que tanto el sector privado como el Estado deben aprovechar para capacitar mano de obra y preparar a los proveedores.