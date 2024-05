De qué se tratan los incentivos especiales para el sector petrolero que Figueroa anunció desde Houston

Conectados con audífonos por los cuales un intérprete tradujo al idioma de cada asistente al acto de preinauguración de la Offshore Technology Conference (OTC) que se realizó anoche en Houston, Estados Unidos, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, dejó en claro ante los potenciales inversores que escuchaban el camino que busca trazar como punta de flecha en el desarrollo de Vaca Muerta, pero sin desentenderse del convencional y de las pymes.

El mensaje de Figueroa comenzó desde antes que hablara, pues asistió al acto acompañado por el exgobernador Omar Gutiérrez, y no dudó en marcarlo como “una continuidad más allá del cambio de partido” gobernante.

Pero entrando en lo específicamente petrolero, Figueroa fue muy claro al plantear, como adelantó RIO NEGRO el fin de semana, que el punto uno de Provincia es la exigencia del cuidado ambiental, y luego de esto dos iniciativas que ayer anunció el mandatario de cara a fomentar e incentivar algo que es clave en los planes del gobierno: las empresas locales.

“Nosotros tenemos en claro qué es lo que está sucediendo en el país, y muchas veces no pasan por los neuquinos las decisiones de favorecer a ciertos sectores”, planteó Figueroa en diálogo con RIO NEGRO. Y destacó que “sí tenemos herramientas para nosotros mismos impulsar que todos los incentivos que dependan de nosotros, y creemos que es muy oportuno no dejar afuera a inversores que quieren hacerlo en Neuquén y por eso un régimen de inversiones provinciales para nosotros es importante”.

El gobernador detalló que “estamos presentando en los próximos días ese proyecto de ley, como así también estamos presentando un proyecto de ley en virtud de lo que está ocurriendo justamente ahora con el plan de salida de YPF de las áreas maduras”. Un plan de venta de activos maduros que en el caso de Neuquén contempla 9 áreas.

“Esos yacimientos maduros necesitan una contemplación muy especial: por un lado si tenemos el foco en cuánto a que quienes ingresen tienen que tener la espalda suficiente para soportar el pasivo ambiental o bien la participación de YPF tiene que ser garantizando ese pasivo ambiental. Y por el otro, para nosotros también es prioritaria la participación de pymes neuquinas”, detalló Figueroa.

Al respecto, el gobernador indicó que “Vaca Muerta y el convencional son métodos muy distintos de trabajo” y marcó que por un lado “Vaca Muerta es un modo industrial donde mejoramos mucho la eficiencia y debemos diferenciarnos en la calidad porque queremos llegar a vender nuestros productos con net zero (de emisiones) y lo estamos encarando desde diferentes ámbitos como el primer bosque comunal de Argentina en Huinganco”.

En tanto que como en el caso del convencional, el gobernador enfatizó que “una mayor participación de empresas se puede dar también en el convencional, pero para que las empresas neuquinas puedan competir en el convencional pensamos en darles ventajas, además de las nuevas inversiones -en el caso de la venta de áreas de YPF- van a tener un apalancamiento en mejoras en el pago de las regalías”.

Actualmente el convencional abona una alícuota del 15%, mientras que las áreas de Vaca Muerta que son concesiones no convencionales, abonan el 12% pese a su mayor rentabilidad. Pero además de eliminar esa suerte de discriminación, Figueroa indicó que “pensamos que las empresas que están en el segundo anillo de actividad del sector hidrocarburífero pueden en UTE pasar al primero, o del tercero al segundo, y por eso es importante otorgarles determinadas ventajas”.

Si bien Figueroa no detalló la letra fina de ambas iniciativas, sí reveló que en el caso de la rebaja de regalías será para todas las áreas convencionales que avancen en extensiones de concesiones, no solo para la venta de YPF y que el porcentaje reducido no será variable o sujeto a negociaciones sino el mismo para todo el segmento.

En tanto que también detalló que para el acceso al régimen de promoción de inversiones habrá un monto mínimo que aún no fue determinado, y que para acceder a los beneficios que en resumen serán quita de impuestos, se deberá estar dentro del programa de Compre Neuquino, un requisito que también se busca para la rebaja de regalías.

