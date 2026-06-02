Conferencia Arpel: «Esta década está llamada a ser la década de América Latina”

La crisis global es una oportunidad para explotar el potencial exportador de Latinoamérica y en especial de Vaca Muerta.

La primera jornada de la Conferencia Arpel 2026 en Buenos Aires dejó una señal clara: en un escenario energético global cada vez más complejo, la región atraviesa una ventana histórica para consolidarse como actor central. En este marco, Martín Terrado, COO de GeoPark y Presidente del Directorio de Arpel, fue categórico al sostener que “esta está llamada a ser la década de América Latina”, posicionando el potencial de la región en el centro de la agenda.

Las definiciones de Terrado sobre el rol regional fueron respaldadas por otros analistas internacionales. Bob Fryklund, vicepresidente y jefe estratega del Upstream de S&P Global Energy, ratificó que “el crecimiento de la oferta energética global está saliendo de Latinoamérica”.

A su vez, Roberto Brandt, consultor internacional en energía y estrategias corporativas y senior advisor en MAP Latam, resumió que en este contexto de volatilidad la seguridad energética volvió al centro de la agenda global, empujando a las grandes economías a mirar a la región como proveedor clave.

El diagnóstico global lo marcó Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global, quien advirtió en diálogo con Carlos Garibaldi (Secretario Ejecutivo de Arpel) que el mundo se encamina hacia una etapa de mayor incertidumbre, tensiones geopolíticas y una transición energética más lenta de lo previsto.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Olacde (la Organización latinoamericana y caribeña de Energía) proyectó que la región será la que más crecerá en hidrocarburos no OPEP, en un contexto de recalibración.

Yergin planteó que el negocio ya no se limita a contar con recursos, sino que incorpora a la infraestructura, inversiones y logística como variables decisivas, alertando además que el shale estadounidense se encuentra en una meseta.

Frente a un mercado petrolero en encrucijada y con oferta restringida, el especialista afirmó que el centro de gravedad de producción de petróleo se está desplazando hacia América Latina, con Brasil, Guyana y Argentina ganando peso.

Asimismo, cuestionó las metas de descarbonización total a mediano plazo: “no podemos decir que habrá ‘cero netos’ en 2050, eso no es realista”, remarcando que el petróleo y el gas seguirán siendo parte del sistema por más tiempo del previsto.

El impulso de Vaca Muerta y el GNL

Este escenario internacional encuentra en la Argentina uno de sus casos más representativos de expansión. Horacio Marín, CEO de YPF, trazó las proyecciones de la compañía basadas en los recursos no convencionales. “Todos estamos viendo el desarrollo pleno de Vaca Muerta, pero más que gas, es GNL”, afirmó el directivo.

La compañía proyecta duplicar su tamaño y llevar la producción nacional hacia los 800.000 barriles diarios. Con el proyecto de GNL en marcha, Marín anticipó exportaciones por hasta US$ 20.000 millones, asegurando que el país se ubicará entre los mayores exportadores a nivel mundial.

En el cierre de las sesiones, los representantes institucionales del sector detallaron los desafíos de este nuevo orden. El presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, advirtió sobre “una volatilidad tremenda” y el reto de entender cómo salir de la incertidumbre.

En tanto que el secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González planteó que el futuro es «muy promisorio» para el país, una línea en la que el presidente ejecutivo de la (African Energy Chamber, N. J Ayuk, marcó que «este es un momento para añadir energía, no para reducirla» y llamó a profundizar la cooperación.

La Conferencia 2026 de la Asociación de Productores de Petróleo y Gas y Energías Renvables de America Latina y el Caribe (Arpel) contiuará hasta este jueves, contando en su desarrollo con la presentación un informe especial sobre el potencial del mercado del gas de latinoamérica.