Histórico: La energía nuclear rompe el récord de generación eléctrica por segundo año consecutivo

La energía nuclear en Argentina logró un récord histórico en 2025 al volver a superar el máximo nivel de producción de energía anual. De esta manera, el sector registra un crecimiento por segundo año consecutivo, según indicó la empresa de mayoría estatal Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA).

NA-SA, que administra las tres centrales nucleares activas en el país, registró en 2025 una generación de energía anual de 10.760.572 MWh (Megavatios por hora) netos, superando así el registro de 2024, que había sido de 10.449.015 MWh netos. La energía nuclear cubrió el 7,5% de la demanda eléctrica a nivel nacional en el último año. Este hito además vino acompañado por otros dos récords individuales en dos centrales nucleares.

Central Nuclear Embalse. Foto gentileza Nucleoeléctrica.

La Central Nuclear Embalse alcanzó en 2025 una generación neta de 5.352.203 MWh, superando su marca anterior de 5.224.058 MWh, registrada en 2023. Por su parte, la Central Nuclear Atucha II generó 5.408.370 MWh netos, superando el récord previo de 5.200.490 MWh, alcanzado en 2016. «Estos resultados reflejan el alto nivel de confiabilidad y desempeño operativo de las centrales nucleares argentinas» aseguró la empresa a través de un comunicado.

Los actuales proyectos del sector nuclear

En la Central Nuclear Atucha I continúa el Proyecto de Extensión de Vida, que a un año de su inicio registra un avance del 48 %, con importantes progresos en la modernización de sistemas esenciales. El objetivo es permitir que Atucha I continúe aportando energía durante 20 años más.

Sitio Atucha I. Foto Gentileza Nucleoeléctrica

Por otra parte, en la Central Nuclear Atucha II sigue el Proyecto de Proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados (ASECG II), que actualmente lleva un 38% de progreso. La obra busca asegurar el futuro operativo de la central, además de garantizar que su gestión cumpla con los estándares internacionales.