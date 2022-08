Diario Río Negro presenta el Mapa Interactivo Vaca Muerta

Vaca Muerta es el motor que tracciona no solo al mundo de la energía en el país, sino también en gran medida a la economía argentina. Una formación no convencional en donde la actividad no para de crecer y en la que desde el diario Río Negro se pensó una plataforma integral y georreferenciada para que se pueda comprender de mejor forma su desarrollo.

El nuevo Mapa Interativo Vaca Muerta será presentado durante la próxima Exposición Argentina Oil&Gas Patagonia (AOG), que organiza el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) y que comienza este miércoles en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén.

En esta oportunidad se realizará el lanzamiento de la versión beta del Mapa Interactivo Vaca Muerta, para que tanto los emprendedores como el público en general puedan conocer de otra forma y con nuevas herramientas lo que sucede en la formación shale.

Partiendo de una georreferenciación de las áreas que hoy conforman Vaca Muerta, los interesados podrán identificar de forma sencilla la presencia de cada compañía operadora en los campos, y el avance de cada uno de sus desarrollos.

También se podrá comprender de manera sencilla e interactiva dónde se ubicada cada uno de esos desarrollos de los que tanto se habla. ¿Dónde queda Loma Campana o Fortín de Piedra? ¿Cuántas áreas tiene YPF o Vista? ¿Qué tan cerca están de Añelo, de Rincón de los Sauces o de los ríos?

El mapa vincula además los contenidos del diario Río Negro

Pero también el Mapa Interactivo Vaca Muerta permitirá integrar las demás y diversas actividades económicas de la región, y observar y conocer dónde se ubican los hoteles más cercanos, los restaurantes, las estaciones de servicio y las bases de las numerosas empresas de servicio que participan del día a día de la formación shale.

En poco más de una década de actividad, Vaca Muerta ha sumado hasta la fecha 45 concesiones de explotación de hidrocarburos no convencionales, algo que muy a grandes rasgos podría resumirse como 45 yacimientos que son los que hoy conforman el desarrollo del este enorme recurso, el segundo más grande en gas del mundo y el cuarto en petróleo.

De ese total de concesiones otorgadas en su totalidad por la provincia de Neuquén, hay 15 que se encuentran operando a toda máquina, en lo que la industria identifica como desarrollos masivos y que son las áreas que explican mayormente los récords de producción y actividad que hoy muestra Vaca Muerta.

Esta imagen del estado de Vaca Muerta es dinámica: tan solo en los últimos meses se sumaron dos nuevas concesiones. Y ese avance es reflejado en el Mapa Interactivo Vaca Muerta, un nuevo producto que permanentemente irá sumando estos cambios, estos nuevos pasos que dan los desarrollos no convencionales.