ENI confirmó su apuesta por Argentina LNG y Marín destacó: “Habla del potencial de nuestro país»

Horacio Marín vinculó la decisión de ENI con el futuro energético argentino y aseguró que el proyecto se encamina a convertirse en una realidad. Foto archivo.

Luego de que la petrolera italiana ENI ratificara ante inversores que la decisión final de inversión del proyecto Argentina LNG será el hito clave de 2026 el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, puso en valor la confirmación de la empresa y sostuvo que la decisión representa una señal concreta sobre el posicionamiento energético de la Argentina.

La definición surge de presentaciones formales realizadas ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y del plan estratégico 2026-2030 expuesto por la compañía, donde el proyecto figura como uno de los principales hitos de inversión previstos para este año.

En ese esquema, la Decisión Final de Inversión (FID) aparece como el paso determinante que ENI espera concretar en 2026, en asociación con YPF y XRG, el brazo internacional del grupo ADNOC.

Marín remarcó el impacto que esa validación tiene para el país. “Una muy buena señal para el futuro energético de la Argentina”, expresó Marín a través de su cuenta de LinkedIn, al referirse al respaldo internacional que recibió el proyecto liderado por YPF junto a ENI y XRG.

El titular de la petrolera nacional sostuvo que “que un actor global de esta magnitud lo ratifique tanto ante la SEC como frente a sus inversores habla con claridad del potencial y la competitividad de nuestro país en el desarrollo de GNL”.

Para Marín, el anuncio de ENI confirma que Vaca Muerta comienza a consolidarse como uno de los reservorios estratégicos más importantes para abastecer la demanda internacional de gas natural licuado.

Además, señaló que la iniciativa forma parte de un conjunto de decisiones que pueden redefinir el perfil productivo y exportador del sector energético argentino durante la próxima década.

“Este proyecto, que llevamos adelante en conjunto con XRG, forma parte del núcleo de decisiones de inversión que definirán el futuro energético de nuestro país”, afirmó.

En esa misma línea, aseguró que “Argentina LNG va en camino a convertirse en realidad”, en referencia al avance de la planificación para alcanzar la Decisión Final de Inversión prevista para 2026.

La confirmación de ENI ubicó al proyecto como el mayor desarrollo de GNL en la historia de la compañía italiana, con Vaca Muerta como base de abastecimiento para futuras exportaciones.

El proyecto contempla la instalación de infraestructura para licuefacción, transporte y exportación de gas, con el objetivo de insertar a la Argentina en el mercado global de GNL.

La participación de XRG, la firma internacional vinculada a ADNOC, refuerza además el perfil global de una iniciativa que busca convertir al país en un nuevo proveedor energético de escala internacional.

En el Gobierno y en YPF interpretan que el respaldo público de ENI no solo valida la viabilidad técnica del proyecto, sino también el atractivo económico del gas argentino en un contexto global de fuerte competencia por nuevas fuentes de suministro.