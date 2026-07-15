El «efecto Argentina vs Inglaterra»: ¿Cómo ya impacta la semifinal del Mundial 2026 en la demanda de energía?

Si uno quisiera saber qué tan futbolera es Argentina posiblemente no encontrará mejor gráfica que la que desde primera hora de hoy está mostrando el nivel de demanda de energía eléctrica del país. Es que la línea que traza actualmente el consumo de electricidad más que parecerse a un miércoles laboral da la pauta de estar ante un feriado, y no es otro que el de la cita mundialista.

El nivel de demanda de energía eléctrica de Argentina es monitoreado segundo a segundo, y no solo eso, sino que incluso se realiza una previsión de lo que se espera que sucederá, un cálculo en donde inciden la temperatura, si se trata de un feriado y en este caso, si hay partido del equipo de Lionel Messi.

La previsión ya marcaba que el país se iba a parar, y no le erró. La gráfica de la demanda real está varios cuerpos por debajo de la que se registró ayer, y como se marcó, se parece más a la de un feriado que a la de un día hábil.

A diferencia de las anteriores citas de este Mundial 2026, la Semifinal no afectó a la demanda en la hora previa, sino que hoy lo hizo desde el inicio mismo del día, indicando que son miles los trabajadores que directamente hoy no fueron a sus puestos de trabajo.

Pero además, se espera que el consumo caiga aún más cuando comience el partido, a las 16, y deja ver una clara «w», que es un fenómeno que se ha visto en casi todos los partidos, indicando un pequeño repunte de la demanda justo en el entretiempo de los partidos.

Para hoy la gráfica que ya se observa deja en claro la expectación que hay ante la cita ante Inglaterra, una parálisis en la actividad general del país que sin dudas se desarrollará a la par del ritmo cardíaco de los televidentes de un partido de fútbol que ya hizo que el consumo de energía del país ratifique que la Argentina se para para ver a su Selección.