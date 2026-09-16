El bioetanol sostiene el avance de los biocombustibles en Argentina mientras el biodiesel busca recuperar terreno

la totalidad del bioetanol comercializado responde a los cupos asignados por la Secretaría de Energía para abastecer la mezcla obligatoria. Foto gentileza.

La industria de los biocombustibles en la Argentina transita un período de marcadas diferencias entre sus principales ramas, según un informe elaborado por los especialistas Matías Contardi, Bruno Ferrari, Emilce Terré y Julio Calzada.

Durante los primeros siete meses del año, la producción nacional de biodiesel alcanzó las 621.000 toneladas, lo que representa un crecimiento interanual del 12%, aun cuando se sostiene entre las cifras acumuladas más moderadas de los últimos 17 años.

El panorama local muestra a la provincia de Santa Fe a la cabeza de la oferta de biodiesel con un 56% de la elaboración nacional, seguida por Buenos Aires. En tanto, La Pampa alcanzó su volumen más elevado en siete años, mientras que Entre Ríos y San Luis registraron los niveles de actividad más altos desde 2019 y 2020, respectivamente.

El desempeño del bioetanol marca el ritmo positivo del sector energético alternativo. Impulsado por el uso de maíz de la última campaña, este segmento encadena siete años de incrementos interanuales consecutivos al mes de julio.

El cereal explicó el 65% del total de la materia prima procesada para este insumo, fijando un registro histórico de transformación energética. La provincia de Córdoba lidera la elaboración con el 50% de la producción del país (a base de maíz), secundada por Tucumán con un 20% (a partir de caña de azúcar), mientras que el 30% restante se distribuye entre Jujuy, Salta, San Luis y Santa Fe.

Esquema normativo y mercados

Bajo el marco regulatorio de la Ley 27.640, el esquema de cortes obligatorios establece una participación del 12% para el bioetanol en las naftas (con opción de extenderse hasta el 15%) y del 7,5% para el biodiesel en el gasoil.

En el mercado interno, las ventas de bioetanol se encauzan casi en un 100% a través de los cupos oficiales asignados por la Secretaría de Energía para abastecer el corte. En el caso del biodiesel, la demanda local para mezcla obligatoria absorbe el 98,6% del total comercializado en el país, constituyéndose en la base fundamental de sustentación para la industria.

En el frente comercial externo, las colocaciones de biodiesel alcanzaron las 89.000 toneladas entre enero y julio, registradas por el INDEC con destino hacia España y Países Bajos. Esta dinámica refleja la reconfiguración del mapa exportador tras la aplicación de medidas arancelarias en Estados Unidos en 2017 y el crecimiento del procesamiento de colza dentro de la Unión Europea.

El contexto internacional

En el escenario global, datos de la consultora Oil World proyectan que la producción de biodiesel alcanzará un máximo de 69,5 millones de toneladas, impulsada por metas de reducción de emisiones y programas de seguridad energética en los principales bloques productores.

Estados Unidos, Brasil e Indonesia concentran el 60% de la oferta mundial. Indonesia aplica una tasa de corte del 50% a base de aceite de palma, mientras que Brasil continúa su hoja de ruta hacia el 16% obligatorio.

Por su parte, Estados Unidos incrementará de forma significativa el volumen de aceite de soja destinado a la elaboración de biocombustibles mediante su Programa de Combustibles Renovables (RFS). En conjunto con la Unión Europea, estos mercados explican más del 80% del volumen producido en el mundo.