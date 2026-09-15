La energía nuclear gana terreno y podría triplicar su capacidad global para 2060, según la IAEA

Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) son claras, para 2060 la capacidad nuclear global puede llegar a triplicarse y pasará de 377 GW en 2025 a 1.284 GW, con un peso creciente de los pequeños reactores modulares. Así lo sostuvo el organismo internacional por sexto año consecutivo en sus proyecciones para el sector.

La agencia presentó su informe anual Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2060, en el marco de la 70ª Conferencia General de la IAEA que se desarrolla en Viena.

Según reporta el informe, el salto equivaldría a multiplicar por 3,4 la capacidad actual. Se plantearon dos escenarios respecto al desarrollo del sector. Un escenario de crecimiento alto, en el cuál la capacidad mundial llegaría a 1.284 GW en 2060 y un escenario bajo, que alcanzaría 696 GW, prácticamente el doble del nivel registrado en 2025. La diferencia entre ambos se encuentra en la incertidumbre sobre la velocidad con la que los países podrán transformar sus anuncios y políticas de expansión nuclear en nuevos proyectos concretos.

Rafael Grossi, director general de la IAEA, sostuvo que el crecimiento de la demanda eléctrica y las necesidades de seguridad energética están otorgando un papel cada vez mayor a la energía nuclear. Según señaló, para aprovechar ese potencial serán fundamentales tanto las inversiones en nueva capacidad como las extensiones de vida útil de los reactores existentes.

Sin embargo, se adelantó que el crecimiento proyectado no resultará uniforme entre las distintas regiones. La Europa Central y Oriental y Asia Central y Oriental concentrarán la mayor parte de las nuevas incorporaciones. En el escenario de crecimiento alto, la capacidad nuclear de esa región podría aumentar mucho más y pasaría de 114 GW en 2025 a 407 GW en 2060.

El dato confirma el cambio que se viene produciendo en el mapa mundial de la energía nuclear, con Asia como uno de los principales centros de construcción de nuevos reactores y expansión de la generación.

Pequeños reactores modulares (SMR)

Para el organismo, dentro del escenario de mayor crecimiento, los SMR representarían el 28% de toda la nueva capacidad nuclear incorporada hasta 2060. En el escenario bajo, alcanzarían el 23%. El avance sería particularmente significativo en América del Norte, donde alrededor del 60% de la nueva capacidad nuclear podría provenir de reactores modulares pequeños. En América Latina y el Caribe, la IAEA proyecta que los SMR podrían representar aproximadamente el 40% de las nuevas incorporaciones tanto en el escenario alto como en el bajo.

Un tema que no pasó desapercibido fue el envejecimiento del parque nuclear mundial. Según explicó la agencia, dos de cada tres reactores nucleares llevan más de 30 años en operación, mientras que el 45% supera los 40 años. Esto, planteado desde el escenario de crecimiento alto, explica que aproximadamente un tercio de la capacidad nuclear existente en 2025 se retiraría antes de 2060. En el escenario bajo, el porcentaje llegaría a casi dos tercios.

Por eso, la estrategia de expansión no dependerá exclusivamente de construir nuevas centrales. La extensión de vida útil, las tareas de modernización y los programas de reacondicionamiento tendrán un papel central para evitar que el cierre de los reactores existentes neutralice parte del crecimiento de la nueva capacidad.

El informe también muestra una particularidad del mercado eléctrico mundial. Durante 2025, la generación nuclear aumentó 1,1%, hasta alcanzar 2.689,1 TWh. Sin embargo, la generación eléctrica mundial creció a un ritmo mayor, del 2,7%.

Como consecuencia, la participación de la nuclear en la generación eléctrica global bajó del 8,7% en 2024 al 8,4% en 2025. Esto significa que, pese a la recuperación y expansión de la actividad nuclear, el sector todavía necesita crecer a un ritmo suficientemente elevado como para mantener o incrementar su participación en una matriz eléctrica mundial que también está aumentando rápidamente.

Los datos de 2025 muestran que el proceso de renovación del parque ya está en marcha. Durante el año se retiraron siete reactores, con una capacidad conjunta de 2,8 GW. En paralelo, tres nuevos reactores, por un total de 3 GW, fueron conectados a las redes eléctricas. Además, comenzó la construcción de 12 nuevos reactores, que representan otros 14,3 GW de capacidad futura. La IAEA destaca que también existen programas de extensión de vida y modernización en diferentes regiones, mientras algunos países están adoptando nuevas políticas destinadas a mejorar la competitividad de las centrales existentes en mercados eléctricos liberalizados.

La estrategia argentina para expandir el sector nuclear en el mercado mundial

El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, se hizo presente ante la Asamblea General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en el marco de la 70ª Conferencia General que se desarrolla esta semana en Viena.

En representación de la Argentina, repasó más de siete décadas de desarrollo nuclear y presentó los principales ejes de la estrategia definida para el sector, orientada a dar escala a las capacidades existentes, incorporar inversión privada y ampliar la presencia argentina en los mercados internacionales.

Durante su discurso, el secretario mencionó que “el desafío nuclear de la Argentina hoy es transformar más de siete décadas de capacidades nucleares en proyectos, asociaciones y resultados concretos”. Además, destacó que la Argentina desarrolló capacidades en operación de centrales nucleares, diseño y construcción de reactores de investigación, fabricación de combustible, producción de radioisótopos y formación de recursos humanos especializados.

En ese marco, presentó los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina como el marco que ordena una nueva etapa para el sector. La política establece criterios para la evaluación de los proyectos, contempla la participación de capital privado en aquellas actividades que pueden organizarse comercialmente y mantiene en manos del Estado las funciones indelegables vinculadas con la política nuclear, la regulación, la seguridad y las salvaguardias.

Ramos Napoli también abordó los desafíos que enfrenta el crecimiento de la energía nuclear a nivel internacional, particularmente en materia económica, financiera, regulatoria y tecnológica. En ese sentido, destacó el papel del OIEA como ámbito para avanzar en una mayor armonización entre países, reducir barreras y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos y cadenas internacionales de suministro.

Como miembro fundador del OIEA, la Argentina participa de la Conferencia General con una agenda orientada a generar nuevas asociaciones y ampliar los mercados para su tecnología, sus bienes y sus servicios nucleares.

Durante la semana, la delegación argentina mantendrá reuniones bilaterales con autoridades del Organismo y representantes de otros Estados miembros, y participará de actividades vinculadas con reactores de investigación, producción de radioisótopos y cooperación internacional.