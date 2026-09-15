Río Negro reactiva trámites en su mapa minero: actualizaron expedientes de uranio, oro, plata y cobre

El distrito minero Valcheta concentra derechos vinculados con carnotita, oro, plata y cobre, además de pedidos de canteras de áridos. Foto gentileza.

El registro minero de Río Negro sumó nuevas actuaciones administrativas sobre derechos ubicados en el departamento Valcheta. Las publicaciones de la Secretaría de Minería incluyen expedientes vinculados con uranio, oro, plata y cobre, junto con dos solicitudes de canteras de áridos. Se trata de trámites que tienen distintos antecedentes y que continúan su recorrido dentro del sistema minero provincial.

Entre los expedientes aparecen áreas de Minera Cielo Azul S.A., Leleque Exploración S.A. y Valcheta Exploraciones S.A.S. Los registros permiten identificar la continuidad de derechos mineros vinculados con distintos recursos.

El Gobierno de Río Negro actualizó mediante el Boletín Oficial distintos expedientes mineros del departamento Valcheta, entre ellos derechos vinculados con el proyecto Ivana y manifestaciones de oro, plata y cobre. Además, se tramitan dos nuevas solicitudes de canteras de áridos.

Los expedientes vinculados con Ivana

Minera Cielo Azul figura en dos de las manifestaciones de descubrimiento publicadas. Una de ellas es Ivana XIII, correspondiente al expediente 46.007-M-2021. La solicitud contempla 2.187,78 hectáreas de carnotita en el distrito minero Valcheta, dentro de la grilla 4166-I del Catastro Minero.

La otra es Ivana VII-A, cuyo expediente se inició en 2014. El área comprende 2.000 hectáreas y también está vinculada con carnotita. El mineral contiene uranio y vanadio, recursos asociados con la exploración que se desarrolla en el distrito Amarillo Grande.

Las actuaciones actuales comunican las solicitudes a los propietarios superficiarios de las parcelas alcanzadas. En el caso de Ivana XIII, el Boletín Oficial identifica el expediente iniciado en 2021 y detalla la superficie y ubicación del área. La publicación no presenta el trámite como un descubrimiento reciente.

El proyecto Ivana, vinculado con Blue Sky Uranium, tuvo durante este año avances en sus trabajos de exploración. La compañía informó un programa de perforación de relleno de 328 pozos y 4.959 metros, destinado a mejorar la definición del recurso. Luego modeló una nueva zona de mayor ley dentro y en las proximidades del núcleo del depósito para evaluar la incorporación de mineralización adicional a futuras estimaciones.

Oro, plata y cobre

El movimiento administrativo también alcanza a derechos vinculados con otros minerales. Uno de los expedientes corresponde a El Morro 2, de Leleque Exploración S.A. La manifestación de descubrimiento está asociada con oro, plata y cobre diseminados y comprende 2.766 hectáreas.

El trámite se encuentra bajo el expediente 33.021-M-2008 y se ubica en la grilla 4166-IV del Catastro Minero. La publicación comunica la solicitud a los propietarios superficiarios de las parcelas involucradas. Por su antigüedad, el expediente tampoco representa un área recientemente descubierta.

En tanto, Valcheta Exploraciones S.A.S. aparece con Luchito I, una manifestación de descubrimiento de oro y plata diseminados. El expediente 44.339-M-2019 comprende una superficie de 3.945,51 hectáreas y corresponde a la grilla 4166-I del Catastro Minero.

Además de las manifestaciones de minerales metalíferos, el Boletín Oficial publicó dos solicitudes de canteras de áridos presentadas por Horacio Javier Cade. Se trata de Victoria 2 y Colibrí 2, ubicadas en el departamento Valcheta, dentro de la grilla 3966-III del Catastro Minero.

Cada cantera contempla una superficie de 50 hectáreas. Victoria 2 tramita bajo el expediente 51134-M-2026 y Colibrí 2 bajo el 51135-M-2026. Ambas actuaciones fueron registradas en Viedma el 10 de agosto de 2026.

Las solicitudes de canteras se suman a los expedientes de minerales de primera categoría que continúan su recorrido administrativo en el departamento. Los registros muestran la coexistencia de derechos vinculados con uranio, vanadio, oro, plata y cobre, además de minerales de tercera categoría.

El distrito Valcheta tiene en Ivana y Amarillo Grande una de sus principales referencias para la exploración de uranio y vanadio. Sin embargo, los expedientes publicados también reflejan la presencia de otros recursos minerales en la zona.

Las actuaciones no modifican por sí mismas la condición exploratoria de Ivana ni convierten los derechos mencionados en proyectos productivos. Su publicación forma parte de los procedimientos previstos por la normativa minera provincial, mientras continúan los trabajos técnicos y la tramitación de los derechos ya solicitados.