El Chañar forma a nuevos trabajadores para Vaca Muerta: ¿en qué consisten sus capacitaciones?

Los cursos son el resultado de una articulación entre el municipio, el Campus Educativo y Shell Argentina, con el objetivo de formar mano de obra calificada para la industria energética.

El intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez, encabezó el lanzamiento de los cursos “Operario para Planta de Gas y Petróleo” y “Control Documental para Oil and Gas”. También se presentó una capacitación para mucamas de hotel. Las iniciativas surgen del trabajo conjunto entre el municipio, Shell Argentina y el Campus Educativo.

Nuñez, junto a su equipo de Gabinete, participó del lanzamiento de estas capacitaciones, que se dictan en el Campus Educativo de San Patricio del Chañar. El evento reunió a casi 120 estudiantes, que luego de la presentación iniciaron sus clases. Acompañaron el lanzamiento el delegado regional Milton Morales, la responsable de Programas de Inversión Social de Shell Argentina, Ornella Rotella, y el gerente del Campus Educativo y Tecnológico, Pablo Figueroa.

El intendente Núñez destacó la importancia de la formación técnica para el desarrollo de la localidad. “Estas capacitaciones abren oportunidades reales para nuestros jóvenes. San Patricio del Chañar necesita mano de obra calificada y estos programas son una respuesta a la demanda creciente del sector energético”, expresó.

El jefe comunal valoró el compromiso de Shell y del Campus Educativo, y afirmó que “trabajar junto al sector privado nos permite fortalecer el desarrollo local con una visión de futuro”.

Además, se presentó la capacitación de mucamas para hoteles, una propuesta impulsada por la Dirección de Formación Profesional del municipio, en conjunto con Shell Argentina y la Fundación Potenciar. El curso está destinado a 35 mujeres, tiene una duración de cuatro encuentros y se dicta en las instalaciones del Campus Educativo. Esta formación busca fortalecer la inserción laboral y profesional de quienes se desempeñan o desean incorporarse al sector turístico y hotelero.

“Nuestro compromiso es generar herramientas de formación gratuita, con salida laboral y certificación oficial. La capacitación y el trabajo son los pilares del crecimiento sostenible de la comunidad”, sostuvo Núñez.

Durante la presentación se destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público, privado y las organizaciones sociales, en el marco de las políticas públicas que impulsa la actual gestión municipal para promover la empleabilidad y el desarrollo local.