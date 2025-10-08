En 10 fotos | Vaca Muerta Oil Sur: así arman los tanques de almacenamiento en Punta Colorada
El gobernador Alberto Weretilneck realizó una "recorrida técnica" para supervisar el avance de la obra en el campamento PK327.
El gobernador Alberto Weretilneck realizó una «recorrida técnica» para supervisar el avance de la obra del Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada. Desde el campamento PK327, el mandatario destacó el estricto cumplimiento de los plazos de trabajo y el impacto laboral en la provincia: se ocuparon 5.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, con un promedio del 80% de mano de obra local.
Durante su visita, el gobernador dialogó con los trabajadores y recorrió la estación de soldaduras y las áreas de descanso, compartiendo un almuerzo con el personal. Estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete y legisladores provinciales, y se reunió con representantes de las empresas a cargo de la UTE (Techint y Sacde) y dirigentes de la Uocra.
El secretario general de la Uocra Río Negro, Damián Miller, resaltó el compromiso provincial, agradeciendo la “firme decisión del gobernador Weretilneck de garantizar que el trabajo del Vaca Muerta Oil Sur quede en manos de los rionegrinos”.
Inicia el montaje de gigantescos tanques en Punta Colorada
En el otro extremo de la traza, en Punta Colorada, los operarios ya iniciaron las tareas de soldadura y el armado integral de los tanques de almacenamiento. Esta infraestructura es crucial, ya que hasta allí llegará el petróleo neuquino que atravesará toda la provincia de Río Negro para ser exportado por la costa rionegrina.
Las chapas de acero que se están utilizando, y que llegaron hace semanas al puerto de San Antonio Este en un barco desde China, se trasladaron a la base donde se levantará la planta. Se trata de un proyecto monumental que incluirá seis tanques, cada uno con una imponente capacidad de 120.000 m³.
El material, que implicó una tarea de descarga inusual por su tamaño y peso, destaca la envergadura de la obra. Las láminas de acero, adquiridas en Corea, medían 12 metros de largo, con 42 milímetros de espesor y un peso superior a los 1.000 kilogramos cada una. El volumen total del cargamento trasladado a Punta Colorada alcanzó las 8.000 toneladas de acero.
Desde el sindicato de la Uocra Sierra Grande se confirmó que se encuentran en plena faena de armado de los tanques. Se espera que el gobernador Weretilneck visite próximamente la obra de Punta Colorada, además de llevar a cabo actividades oficiales en Sierra Grande.
Comentarios