En 10 fotos | Vaca Muerta Oil Sur: así arman los tanques de almacenamiento en Punta Colorada

El gobernador Alberto Weretilneck realizó una «recorrida técnica» para supervisar el avance de la obra del Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada. Desde el campamento PK327, el mandatario destacó el estricto cumplimiento de los plazos de trabajo y el impacto laboral en la provincia: se ocuparon 5.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, con un promedio del 80% de mano de obra local.

En Punta Colorada, comenzó el armado integral de los tanques de almacenamiento del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

Durante su visita, el gobernador dialogó con los trabajadores y recorrió la estación de soldaduras y las áreas de descanso, compartiendo un almuerzo con el personal. Estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete y legisladores provinciales, y se reunió con representantes de las empresas a cargo de la UTE (Techint y Sacde) y dirigentes de la Uocra.

Cinco mil puestos de trabajo por la obra Vaca Muerta Oil Sur.

El secretario general de la Uocra Río Negro, Damián Miller, resaltó el compromiso provincial, agradeciendo la “firme decisión del gobernador Weretilneck de garantizar que el trabajo del Vaca Muerta Oil Sur quede en manos de los rionegrinos”.

Uocra Sierra Grande confirmó que se encuentran en plena faena de armado de los tanques.

Inicia el montaje de gigantescos tanques en Punta Colorada

En el otro extremo de la traza, en Punta Colorada, los operarios ya iniciaron las tareas de soldadura y el armado integral de los tanques de almacenamiento. Esta infraestructura es crucial, ya que hasta allí llegará el petróleo neuquino que atravesará toda la provincia de Río Negro para ser exportado por la costa rionegrina.

Punta Colorada se prepara para potenciar a Vaca Muerta.

Las chapas de acero que se están utilizando, y que llegaron hace semanas al puerto de San Antonio Este en un barco desde China, se trasladaron a la base donde se levantará la planta. Se trata de un proyecto monumental que incluirá seis tanques, cada uno con una imponente capacidad de 120.000 m³.

El proyecto incluirá seis tanques, cada uno con una imponente capacidad de 120.000 m³.

El material, que implicó una tarea de descarga inusual por su tamaño y peso, destaca la envergadura de la obra. Las láminas de acero, adquiridas en Corea, medían 12 metros de largo, con 42 milímetros de espesor y un peso superior a los 1.000 kilogramos cada una. El volumen total del cargamento trasladado a Punta Colorada alcanzó las 8.000 toneladas de acero.

Utilizan tecnología especializada para ultimar Vaca Muerta Oil Sur.

Desde el sindicato de la Uocra Sierra Grande se confirmó que se encuentran en plena faena de armado de los tanques. Se espera que el gobernador Weretilneck visite próximamente la obra de Punta Colorada, además de llevar a cabo actividades oficiales en Sierra Grande.

Iniciaron las tareas de soldadura y el armado integral de los tanques.