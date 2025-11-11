El convencional da batalla: Mendoza saca a licitación otras cinco áreas petroleras

El petróleo convencional sigue dando batalla en Argentina, confirmando que aún es clave a pesar del avance del shale de Vaca Muerta. El Gobierno de Mendoza lanzó una nueva licitación para adjudicar cinco áreas de explotación hidrocarburífera. La medida, impulsada por el Ministerio de Energía y Ambiente, tiene como meta principal fomentar la inversión privada, consolidar la producción local y fortalecer el desarrollo energético de la provincia.

Este llamado no es un hecho aislado. Se inscribe en un contexto donde el petróleo convencional sigue siendo crucial y demuestra que aún tiene un rol protagónico en el país. La licitación mendocina se anuncia a pocos días de que la provincia de Santa Cruz cerrara el proceso para adjudicar las áreas que la compañía YPF cedió a la estatal Fomicruz. Este reciente movimiento en el sur subraya el interés y la necesidad de mantener activos los campos maduros en todo el país.

En este escenario, Mendoza se destaca por ser una de las pocas provincias que ha logrado mantener relativamente estable la producción de petróleo en los últimos años, consolidándose como la cuarta provincia productora de hidrocarburos del país. Este nuevo llamado busca capitalizar esa trayectoria, enfocándose en la reactivación de campos maduros para garantizar el sostenimiento de sus niveles productivos.

La convocatoria adquiere mayor relevancia al contrastarse con el auge de Vaca Muerta. Si bien el shale ya representa aproximadamente el 65% del petróleo argentino, el 35% restante que proviene del convencional es indispensable para sostener la matriz energética y abastecer al mercado interno.

Las áreas que ahora se ponen en oferta están tanto en la Cuenca Neuquina como en la Cuyana.

Las cinco áreas puestas a disposición se encuentran ubicadas en las cuencas Cuyana y Neuquina. Las zonas a licitar son: Atamisqui (Cuenca Cuyana), El Manzano (Cuenca Neuquina), Loma Cortaderal–Cerro Doña Juana (Cuenca Neuquina), Puesto Molina Norte (Cuenca Neuquina) y Puntilla del Huincán (Cuenca Neuquina).

Un dato relevante para el mercado es que las áreas han sido seleccionadas por su antecedente productivo, lo que facilita la optimización de la infraestructura existente en la región. En un movimiento que prioriza la velocidad de respuesta, dos de estas áreas, Atamisqui y El Manzano, registran actualmente producción de hidrocarburos, permitiendo una continuidad operativa inmediata para las empresas adjudicatarias.

El modelo de licitación ha sido destacado por las autoridades por su agilidad y transparencia, garantizando la igualdad de oportunidades y reduciendo significativamente los tiempos administrativos, un factor crucial para atraer capitales nacionales e internacionales a proyectos de largo aliento.

Entre los beneficios específicos que ofrece Mendoza a los futuros adjudicatarios, se subraya la estabilidad normativa y la previsibilidad fiscal.

Además, el nuevo esquema elimina cargas extraordinarias y condiciones onerosas, promoviendo así la reinversión de las compañías que ya operan en la provincia. La concesión prevista es de 25 años y el pliego, cuyo valor es de 15.000 dólares, se encuentra disponible para su adquisición.