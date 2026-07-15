¡Todos con la Selección! Formosa, Chaco y un municipio de la Patagonia decretaron asueto por el partido de Argentina e Inglaterra

La Selección argentina se enfrenta a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y todo el país está ansioso por el resultado. Para que todos tengan la oportunidad de verlo en vivo y alentar a la Scaloneta, varios gobiernos tomaron medidas excepcionales para este miércoles como Formosa que declaró asueto administrativo.

Formosa, Chaco y un municipio de Chubut aplicaron medidas para que nadie se pierda el partido de Argentina e Inglaterra

El Gobierno formoseño considera válida la medida por tratarse del «torneo deportivo más importante a nivel mundial». Informaron que el cese de actividades iniciará a las 15, una hora antes de que inicie el partido, para que los empleados puedan regresar a tiempo a sus casas.

El decreto firmado por el gobernador Gildo Insfrán establece que el asueto aplica para toda la administración pública provincial e invitó a las municipalidades, comisiones de fomento, los Poderes Legislativo y Judicial, así como a las entidades bancarias públicas y privadas con asiento en la provincia, a adherirse a la disposición.

Otra provincia que se sumó a la iniciativa fue Chaco. El Gobierno provincial autorizó de manera excepcional la inasistencia del personal de la administración pública provincial que deba trabajar durante la tarde este 15 de julio. La medida fue comunicada mediante el Memorándum Nº 3 de la Secretaría General de la Gobernación, firmado por Julio Ferro y dirigido a todos los ministerios y secretarías dependientes del Poder Ejecutivo provincial.

El documento establece que se justificará la inasistencia del personal que presta servicios en el turno vespertino, y cuyo horario coincida con el desarrollo del partido.

En la Patagonia, por el momento, solo la Municipalidad de Comodoro Rivadavia (Chubut) dispuso un asueto excepcional para este miércoles. También lo comunicó a través de un memorándum emitido por la Subsecretaría de Recursos Humanos. El intendente Othar Macharashvili autorizó el retiro anticipado del personal municipal a partir de las 14, dos horas antes del inicio del encuentro.

Con información de Infobae