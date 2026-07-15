Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 16 de julio en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este jueves 16 de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 16 de julio

CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:

Horario Zona Motivo 8.30 a 13.30 hs Loteo 320 Viv. Ammun. desde Thomas a Bezerra entre Crouzeilles y Fogwill Instalación de una Subestación Transformadora para brindar el servicio a un nuevo desarrollo urbano De 15 a 17 hs Las Gaviotas entre Belgrano y El Cóndor Extensión de líneas para suministros

Centenario: corte de luz

La ciudad de Centenario también registrará cortes de luz el jueves 16 de julio. Será de 9 a 11 y afectará: calle 10, desde calle Celina Cichero (ruta vieja) hacia Ruta 7.