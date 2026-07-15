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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 16 de julio en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. En Centenario se registrará un corte programado de EPEN. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

Cortes de luz programados de Calf.

Cortes de luz programados de Calf.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este jueves 16 de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 16 de julio

CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8.30 a 13.30 hsLoteo 320 Viv. Ammun. desde Thomas a Bezerra entre Crouzeilles y FogwillInstalación de una Subestación Transformadora para brindar el servicio a un nuevo desarrollo urbano
De 15 a 17 hsLas Gaviotas entre Belgrano y El CóndorExtensión de líneas para suministros

Centenario: corte de luz

La ciudad de Centenario también registrará cortes de luz el jueves 16 de julio. Será de 9 a 11 y afectará: calle 10, desde calle Celina Cichero (ruta vieja) hacia Ruta 7.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este jueves 16 de julio.

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