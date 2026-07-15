Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 16 de julio en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. En Centenario se registrará un corte programado de EPEN. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este jueves 16 de julio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 16 de julio
CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|8.30 a 13.30 hs
|Loteo 320 Viv. Ammun. desde Thomas a Bezerra entre Crouzeilles y Fogwill
|Instalación de una Subestación Transformadora para brindar el servicio a un nuevo desarrollo urbano
|De 15 a 17 hs
|Las Gaviotas entre Belgrano y El Cóndor
|Extensión de líneas para suministros
Centenario: corte de luz
La ciudad de Centenario también registrará cortes de luz el jueves 16 de julio. Será de 9 a 11 y afectará: calle 10, desde calle Celina Cichero (ruta vieja) hacia Ruta 7.
Comentarios