Cinco Saltos incorporó tecnología de última generación para diagnósticos por imágenes con una inversión de $252 millones

El Hospital de Cinco Saltos renovó su área de Diagnóstico por Imágenes con la incorporación de tres nuevos equipos financiados por el Gobierno de Río Negro, en una inversión total de $252.398.000. El objetivo es fortalecer la capacidad de atención del establecimiento, mejorar la calidad de los estudios y ampliar las prestaciones que se realizan en la ciudad.

El director del hospital, Fabián Pérez, informó que el centro de salud recibió «un nuevo sistema de conversión para radiología digital y mamografía, un ecógrafo de última generación y un equipo rodante de radiología digital», equipamiento que permitirá modernizar el servicio de imágenes.

Más capacidad para atender en el hospital

La médica especialista en Diagnóstico por Imágenes, Marina Bustamante, destacó que uno de los principales avances es la incorporación del Consona NS7, un ecógrafo de última generación. Explicó que el equipo «brinda a la comunidad la oportunidad de realizar diagnósticos de mayor precisión, con menos tiempo de demora».

Equipo rodante rayos X digital. Foto: Gentileza.

Además, señaló que la nueva tecnología permitirá resolver más estudios dentro del propio hospital. «Nos facilita evitar derivar pacientes para realizar estudios de mayor complejidad, no solamente en el área de ecografía, sino también en lo que respecta a cartilogía y partes superficiales», explicó.

Por su parte, Pérez enmarcó la inversión dentro de la política sanitaria provincial y sostuvo que «el Gobierno de la Provincia ha implementado una política sanitaria que no tan solo se traduce en la construcción de nuevos hospitales, sino también en dotarlos de la tecnología necesaria que la calidad sanitaria requiere».

Ecógrafo. Foto: Gentileza.

El director precisó que el hospital recibió «tres equipos médicos para imágenes: un sistema de conversión radiológica para rayos X y mamografía, un ecógrafo de alta complejidad y un sistema de radiología digital rodante». Añadió que la inversión, superior a los 252 millones de pesos, «viene a jerarquizar el equipamiento» del establecimiento y que esos recursos «redundan en beneficio de toda la comunidad en cuanto a los diagnósticos por imágenes que necesitan los pacientes».

Con esta incorporación, el Hospital de Cinco Saltos busca ampliar su capacidad diagnóstica, acelerar los tiempos de respuesta y ofrecer estudios con mayor calidad, reduciendo la necesidad de trasladar pacientes a otros centros de salud para acceder a determinadas prestaciones.