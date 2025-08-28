El gas de Vaca Muerta para exportación: Argentina y Brasil, hacia una solución win-win

El diplomático opinó que la relación de países es más importante que las diferencias políticas.

El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, afirmó que el gas de Vaca Muerta significa una gran oportunidad para profundizar la alianza estratégica entre ambos países. El gigante del Mercosur quiere complementar la demanda del sur industrial con recursos de la roca shale de la Cuenca Neuquina.

El diplomático estuvo presente en el Business Day 2025 organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña (Cambras), que reunió a más de 200 empresarios y funcionarios en el Auditorio del MALBA en la ciudad de Buenos Aires.

“Argentina tiene la oferta, Brasil la demanda, y juntos podemos construir una solución win-win para ambos países”, sostuvo Bitelli. “La relación con la Argentina para Brasil es mucho más importante que las eventuales diferencias entre gobiernos. El presidente Lula y el sector privado brasileño ven esta alianza como estratégica”, dijo.

En noviembre del 2024, ambos países firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) que creó un comité bilateral para evaluar las condiciones para exportar desde Argentina a Brasil el gas de Vaca Muerta. La firma del acuerdo fue durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro, entre los ministros Luis Caputo, de Economía de Argentina, y Alexandre Silveira, de Minas y Energía de Brasil.

“Argentina es un país que está atravesando transformaciones estructurales muy importantes, lo que genera muchas oportunidades, aunque todavía con cierta cautela por parte de los inversores brasileños que esperan definiciones en el cuadro general”, señaló. “La relación con la Argentina para Brasil es mucho más importante que las eventuales diferencias que puedan existir entre los gobiernos”, afirmó.