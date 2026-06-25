El gasoducto Perito Moreno le permitió a Argentina ahorrar US$ 9.122 millones en importaciones en tres años

El gasoducto Perito Moreno cuenta con una extensión de 573 kilómetros y un diámetro de 36 pulgadas. Foto: gentileza.

El gasoducto Perito Moreno (antes llamado Nestor Kirchner) demostró ser una de las obras de infraestructura más rentables en los últimos tiempos. Según un informe de Fundación Encuentro sobre sus tres primeros años de operación (2023-2026), el proyecto le permitió al país ahorrar 9.122 millones de dólares en importaciones.

Con una inversión total de 2.300 millones de dólares más IVA, el gasoducto devolvió casi cuatro veces su inversión inicial en divisas ahorradas. Es decir, por cada dólar invertido en su construcción, el país ahorró 3,97 en divisas, durante el tiempo que lleva operativo.

Respecto a las características de la obra, se detalló que cuenta con una extensión de 573 kilómetros y un diámetro de 36 pulgadas. Fue ejecutada en un plazo de 302 días, manteniendo un ritmo de tendido promedio de 1.720 metros diarios. Un dato que se destaca en el informe es que el 81% del proceso fue de componente nacional.

Desde que entró en funcionamiento, el gasoducto Perito Moreno permitió inyectar 17.000 millones de metros cúbicos de gas natural a la red, lo que facilitó el reemplazo de combustibles y energía importada.

En cuanto al ahorro de 9.122 millones de dólares, se distribuyó principalmente en la sustitución de:

GNL por barco: 3.474 millones de dólares (6.700 millones de metros cúbicos).

Gas oil para Cammesa: 2.593 millones de dólares (3,5 millones de metros cúbicos).

Gas de Bolivia: 1.344 millones de dólares (3.300 millones de metros cúbicos).

Fuel oil: 870 millones de dólares (2 millones de toneladas).

Energía eléctrica importada: 841 millones de dólares (6.000 GWh desde Brasil y Uruguay)



Generación de puestos de trabajo

Según Fundación Encuentro, el impacto de la obra también se reflejó en el mercado laboral. Durante la fase de construcción se generaron 48.800 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

También se ofreció un panorama respecto a la creación de puestos de trabajo asociados al desarrollo gasífero en Vaca Muerta, acumulado desde el ingreso en operación.

Hacia 2026, el desarrollo gasífero impulsado por el gasoducto sostuvo un total de 12.750 puestos de trabajo acumulados vinculados a la formación no convencional, de los cuales 2.770 son directos y 9.980 son indirectos.