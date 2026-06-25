Más oro y plata en Santa Cruz: la australiana Unico Silver publicó nuevos resultados de perforación en el Proyecto Joaquín

La compañía indicó que esfuerzos se concentrarán ahora en las distintas tareas vinculadas al Estudio de Prefactibilidad. Foto: gentileza.

La minera australiana Unico Silver compartió los resultados del programa de perforación en el Proyecto Joaquín, ubicado en el Macizo del Deseado, en Santa Cruz. Los mismos indicaron nuevas intersecciones de oro y plata en los prospectos La Morocha SE, Breccia Puntudo y La Negra SE.

Según la empresa, los datos recolectados refuerzan el potencial de expansión del yacimiento, mientras la empresa avanza hacia la elaboración de su primer Estudio de Prefactibilidad.

La campaña incluyó 46 perforaciones que suman un total de 6.631 metros y permitió extender la mineralización en varios prospectos del distrito.

Mapa del Proyecto Joaquín, con los últimos resultados. Fuente: Unico Silver.

Uno de los resultados más destacados provino de La Morocha SE, donde se registró el mejor pozo perforado hasta el momento. Allí se interceptaron 52 metros con 378 gramos por tonelada (g/t) de plata equivalente (AgEq) desde los 184 metros de profundidad, incluyendo un tramo de 8 metros con 1.813 g/t de plata equivalente.

Esta intersección se encuentra 50 metros por debajo del pozo de descubrimiento y muestra un fortalecimiento de los contenidos de oro en profundidad, indicó la compañía en el informe.

En el sector Breccia Puntudo, los trabajos de relleno destinados a mejorar la clasificación de recursos arrojaron resultados de más de 12 metros con 1.178 g/t de AgEq desde los 56,9 metros, además de una intersección de 15,6 metros con 363 g/t de AgEq, que incluyó un intervalo de 0,85 metros con 3.615 g/t de AgEq. Estos datos respaldan la conversión de recursos inferidos a la categoría indicada.

Por último, se indicó que la perforación de exploración en La Negra SE permitió extender la mineralización otros 250 metros hacia el sudeste del límite actual del recurso. Con este avance, el descubrimiento alcanza una longitud total de 1,1 kilómetros y continúa mostrando leyes más altas en profundidad.

En el comunicado, Unico Silver señaló que la fase de perforación exploratoria ya concluyó y que los esfuerzos se concentrarán ahora en las distintas tareas vinculadas al Estudio de Prefactibilidad. No obstante, destacó que tanto La Negra SE como La Morocha SE permanecen abiertas lateralmente y en profundidad, lo que representa una oportunidad adicional de crecimiento cuando las perforaciones se reanuden este año.