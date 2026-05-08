RIGI: Aprueban inversión de US$ 500 millones para expandir el gasoducto Perito Moreno

El gasoducto Perito Moreno es fundamental para el traslado del gas natural de Vaca Muerta al resto del país. Foto: gentileza.

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno, llevado adelante por la compañía Transportadora Gas del Sur (TGS), que requerirá de una inversión mayor a 500 millones de dólares.

La resolución fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales. Se espera que la iniciativa comience a estar operativa antes del invierno del 2027, y que permita incorporar 12 millones de metros cúbicos diarios más de gas en el área metropolitana de Buenos Aires.

De esta manera se busca ampliar la capacidad del gasoducto Perito Moreno, que es una infraestructura fundamental para trasladar el gas natural producido en Vaca Muerta hacia el resto del territorio nacional.

En la adhesión al RIGI se contempla una inversión mayor a los 500 millones de dólares, aunque también cuenta con la posibilidad de que se inviertan otros 200 millones adicionales en los próximos años.

El ministro expresó en su mensaje que la medida «beneficiará a clientes residenciales, industrias y generación eléctrica que tendrán más gas a una fracción del costo del GNL que se desplaza«.

Además, añadió que la misma «marca un cambio de paradigma, ya que después de más de 20 años vuelve a ser el sector privado el que contrata y financia una obra de transporte de gas y le vende esa capacidad adicional a otros privados y no al Estado».

Se destacó que, contando el ingreso del proyecto de TGS, hay otros 14 proyectos aprobados al RIGI por inversiones totales de 28.000 millones de dólares, y hay otros 22 proyectos en evaluación que llevarían la inversión total de proyectos RIGI a 97 mil millones de dólares.

Entre los emprendimientos que integran el régimen se encuentran aquellos vinculados al sector minero, a los hidrocarburos, a las energías renovables y la industria sinérgica.