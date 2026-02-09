El Gobierno abre a la competencia la importación y comercialización de GNL

La terminal de regasificación de Escobar será utilizada para el ingreso de GNL importado durante el invierno de 2026.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación anunció la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional destinada a seleccionar a un comercializador encargado de importar Gas Natural Licuado (GNL) y vender en el mercado interno el gas resultante de su regasificación.

La iniciativa, instrumentada mediante la Resolución 33/2026, establece el marco técnico y comercial que deberá incorporarse a los pliegos licitatorios, con el objetivo de que la provisión se resuelva a través de mecanismos competitivos, con reglas claras y trazabilidad en todo el proceso.

La licitación contempla una etapa de precalificación para evaluar los antecedentes y la solvencia técnica y económica de las empresas interesadas. La adjudicación se definirá en función del menor adicional expresado en USD/MMBTU sobre el marcador internacional TTF, valor que deberá cubrir los costos logísticos y operativos asociados a la operatoria.

El esquema prevé la selección de un único operador, responsable de coordinar de manera integral la programación de buques, la gestión de inventarios y el uso de la unidad flotante de regasificación, con el fin de evitar superposiciones y conflictos operativos en una infraestructura que requiere administración unificada para operar con eficiencia y previsibilidad.

Según los lineamientos aprobados, el adjudicatario deberá celebrar un contrato de servicios y acceso de uso con el titular o cesionario de la capacidad de la terminal de Escobar. La asignación total de capacidad estará prevista para el período invernal comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026, mientras que el contrato tendrá una duración de un año desde su firma, con la posibilidad de celebrar acuerdos que permitan optimizar la capacidad disponible fuera de ese período.

La resolución establece además un cronograma de referencia para concluir el proceso en un plazo aproximado de 40 días desde su publicación y dispone que la convocatoria y ejecución operativa de la licitación quedarán a cargo de ENARSA, conforme a las instrucciones y bases que apruebe la autoridad de aplicación.

Con este paso, el Gobierno Nacional avanza en un esquema en el que la importación y comercialización de GNL se canaliza mediante mecanismos competitivos, fortaleciendo la transparencia y la previsibilidad del abastecimiento energético durante los meses de mayor demanda.