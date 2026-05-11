El Gobierno dio luz verde al proyecto de oro Diablillos en Salta bajo el RIGI

El mismo contempla una planta de procesamiento, obras de infraestructura y participación de proveedores locales durante las etapas de construcción y operación. Foto gentileza.

El Gobierno nacional oficializó la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto minero Diablillos, un yacimiento de oro y plata emplazado en el límite entre las provincias de Salta y Catamarca. La inversión comprometida asciende a USS 481,7 millones.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 562/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. El proyecto comprende quince concesiones mineras contiguas y superpuestas, además de la construcción de una planta de procesamiento con capacidad estimada en 3,15 millones de toneladas anuales.

El Proyecto se encuentra ubicado en la región de la Puna en el noroeste de la República Argentina, específicamente en la zona limítrofe entre las provincias de Salta y Catamarca, departamentos de Los Andes de la provincia de Salta y Antofagasta de la Sierra en la provincia de Catamarca, aproximadamente a ciento sesenta kilómetros (160 km) de la ciudad de Salta y trescientos setenta y cinco kilómetros (375 km) de San Fernando del Valle de Catamarca

El desarrollo también incluirá obras complementarias como escombreras, áreas de acopio, talleres, oficinas, laboratorios, campamentos, caminos de acceso e infraestructura para provisión de agua y energía. El objetivo será la extracción y producción de oro y plata en formato Bullón Doré.

Según lo previsto en la presentación oficial, la etapa de construcción comenzará en julio de 2026 y el inicio de operaciones está estimado para julio de 2029.

La empresa informó además que durante los primeros dos años invertirá USD 352,4 millones en activos computables: US$ 98,5 millones en el primer año y US$ 253,9 millones en el segundo, superando así los requisitos mínimos fijados por la normativa vigente.

En paralelo, la minera presentó un plan de desarrollo de proveedores que prevé que el 55% de las compras de bienes, servicios y obras de infraestructura se realicen a través de proveedores locales, porcentaje superior al mínimo exigido por el régimen.

Desde el ejecutivo sostuvieron que la medida se enmarca en la política que está llevando adelante el Estado Nacional para contribuir al impulso del progreso económico, productivo y social de la República Argentina, otorgando incentivos que aporten certidumbre, seguridad jurídica y un sistema de protección de derechos adquiridos a su amparo.

El RIGI tiene como objetivos prioritarios, entre otros, incentivar las Grandes Inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior, favorecer la creación de empleo y generar las condiciones de previsibilidad, estabilidad y competitividad necesarias para la promoción de sectores estratégicos y aportar soluciones macroeconómicas de inversión.