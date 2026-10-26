El fútbol argentino podría cambiar su formato: cómo sería el nuevo torneo todos contra todos

La propuesta del nuevo torneo deberá tratarse en la reunión de la Liga Profesional prevista para este jueves

El fútbol argentino podría modificar su formato de competencia de cara a 2027. La propuesta que se tratará en la próxima reunión de la Liga Profesional contempla 29 fechas con un sistema de todos contra todos y una jornada adicional destinada a los clásicos. De esta manera, los clubes disputarían la fase regular bajo un mismo calendario, sin depender de la zona que les toque.

Cómo sería el nuevo formato del fútbol argentino

La iniciativa mantendría los dos campeonatos anuales: torneo Apertura y torneo Clausura, ambos con una definición por playoffs. Al llegar a la fecha 15, los 16 mejores equipos de la tabla avanzarían a las rondas eliminatorias para definir al campeón del Apertura.

Después del receso invernal, la competencia continuaría desde la fecha 16 y se repetiría el mismo mecanismo para definir al campeón del Clausura. Además, el formato permitiría establecer una tabla anual con los puntos obtenidos frente a todos los rivales, de la que surgiría el campeón. Así, los títulos en juego serían el Apertura, el Clausura y la Liga.

El objetivo es que todos los clubes enfrenten a los mismos rivales durante la fase regular y evitar diferencias en los criterios de clasificación. De todos modos, el nuevo formato todavía no está confirmado: la propuesta deberá tratarse en la reunión de la Liga Profesional prevista para este jueves.

En cuanto a las clasificaciones a las copas internacionales y los descensos, se mantendría el sistema vigente. Por ahora, el posible cambio se concentraría en la forma de disputar los campeonatos y en la definición de sus ganadores.