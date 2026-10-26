Mapa: así votó Brasil en el historico balotaje que le dio a Lula la victoria frente a Flávio Bolsonaro y su cuarto mandato
Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la presidencia con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flavio Bolsonaro. El escrutinio oficial reflejó una marcada segmentación geográfica: el Partido de los Trabajadores logró su mayor respaldo en la región nordeste, mientras que el Partido Liberal se impuso en el sur y centro-oeste del país.
Lula da Silva obtuvo su cuarto mandato en la presidencia de Brasil tras imponerse en un balotaje de altísima tensión sobre Flavio Bolsonaro este domingo 25 de octubre. La radiografía de las urnas arrojó un resultado ajustado a nivel nacional (51,79% contra 48,21%), pero dejó a la vista una geografía electoral profundamente dividida, donde el norte y el sur del país votaron proyectos antagónicos.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró blindar su triunfo gracias a un apoyo en su bastión histórico, mientras que el candidato del Partido Liberal (PL) consolidó su poder en el núcleo agroexportador y las potencias económicas del país.
Elecciones en Brasil
Resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial, estado por estado.
- Escrutado:
- 0,00 %
- Votos:
- 0
Flávio Bolsonaro
Partido Liberal
0,00 %
0 votos
Lula da Silva
Partido de los Trabajadores
0,00 %
0 votos
Augusto Cury
Adelante
–
Otros
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–
En blanco
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0,00 %
0 votos
Nulos
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0,00 %
0 votos
Actualizado:
Porcentaje de votos
Así votaron en Brasil en las elecciones 2026: el nordeste como el escudo inexpugnable de Lula
Si hubo un muro que contuvo el avance conservador y definió la elección, fue la región nordestina. Lula da Silva arrasó en esta zona y superó el umbral del 60% en absolutamente todos los estados, cimentando la diferencia matemática de la victoria nacional.
- Piauí (75,88%): registró el pico más alto de apoyo petista en todo el país.
- Bahía (71,31%): aportó un volumen de votos clave por su enorme peso demográfico.
- Maranhão, Sergipe y Ceará: se encolumnaron detrás del PT con cifras que rozaron el 69%.
El sur y el centro-oeste de Brasil como el motor de Bolsonaro
La respuesta de Flavio Bolsonaro estuvo en el centro-oeste productivo y las provincias sureñas, donde el discurso del PL se introdujo con fuerza y dominó las urnas. El bloque ratificó la tendencia que ya había mostrado en la primera vuelta de octubre.
- Santa Catarina (69,42%) y Paraná (62,58%): lideraron el apoyo a Bolsonaro en el bloque sur, dejando a Lula por debajo del 40%.
- Mato Grosso (66,06%) y Goiás (59,66%): consolidaron la victoria del PL en el corazón agrícola de Brasil.
- Distrito Federal (54,28%): la capital federal, Brasilia, ratificó su rumbo en línea con el triunfo de la dirigente aliada Celina Leao (Partido Progresista).
Cómo votó el sudeste de Brasil en las elecciones 2026
El sudeste concentra el mayor peso demográfico y económico de Brasil. Aquí, la disputa fue voto a voto. Flavio Bolsonaro logró retener las dos principales potencias económicas, pero Lula dio un golpe estratégico e indispensable para llegar a la presidencia.
- San Pablo y Río de Janeiro: Bolsonaro se hizo fuerte y se impuso con más del 53% en ambos estados clave.
- Minas Gerais: el histórico «estado termómetro» de Brasil volvió a no fallar. Le dio el triunfo a Lula por un margen ínfimo (50,43% contra 49,57%), un puñado de votos que terminó inclinando la balanza general.
Un Norte dividido durante las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil
La inmensa región amazónica mostró el escenario más fragmentado del mapa, aunque arrojó una leve ventaja territorial para el líder del PL, que se quedó con el triunfo en cuatro de los siete estados en disputa.
- Roraima (72,46%) y Rondônia (69,61%): Fueron los puntos más altos para Bolsonaro en la región.
- Pará (55,02%) y Amapá (52,88%): Lograron resistir la marea del PL y aportaron victorias sólidas para Lula da Silva.
|Región
|Estado
|Lula da Silva (PT)
|Flavio Bolsonaro (PL)
|Norte
|Acre
|33,43%
|66,57%
|Amapá
|52,88%
|47,12%
|Amazonas
|52,02%
|45,98%
|Pará
|55,02%
|44,98%
|Rondônia
|30,39%
|69,61%
|Roraima
|27,54%
|72,46%
|Tocantins
|48,63%
|51,37%
|Nordeste
|Alagoas
|60,77%
|39,23%
|Bahía
|71,31%
|28,69%
|Ceará
|68,93%
|31,07%
|Maranhão
|69,54%
|30,46%
|Paraíba
|67,46%
|32,54%
|Pernambuco
|69,20%
|30,80%
|Piauí
|75,88%
|24,12%
|Río Grande del Norte
|65,72%
|34,28%
|Sergipe
|69,53%
|30,47%
|Centro-Oeste
|Distrito Federal
|45,72%
|54,28%
|Goiás
|40,34%
|59,66%
|Mato Grosso
|33,94%
|66,06%
|Mato Grosso del Sur
|40,40%
|59,60%
|Sudeste
|Espírito Santo
|43,63%
|56,37%
|Minas Gerais
|50,43%
|49,57%
|Río de Janeiro
|46,90%
|53,10%
|São Paulo
|46,15%
|53,85%
|Sur
|Paraná
|37,42%
|62,58%
|Río Grande del Sur
|42,16%
|57,84%
|Santa Catarina
|30,58%
|69,42%
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